Ronaldo ve Messi'yi geride bıraktı: Dünyanın en zengin ikinci futbolcusuyla tanışın

Mathieu Flamini, 4 yıl önce emekli olmasına rağmen tüm zamanların en zengin ikinci futbolcusu.

Mathieu Flamini, Marsilya, Arsenal ve Milan formaları giydi

Servetiyle Messi & Ronaldo'yu geride bırakıyor

O milyoner bir girişimci

NE OLDU? Futbolcular emekliliklerinin ardından birçok işe el atabiliyor. Kimileri antrenör veya yorumcu olup futbolun içinde kalıyor, kimileri de iş dünyasına açılıyor. Mathieu Flamini iş dünyasına açılanlardan. theSporting.blog'a göre, bu girişimci ruhu onu tüm zamanların ikinci en zengin futbolcusu yapıyor. Gelin Mathieu Flamini'yi yakından tanıyalım.

MATHIEU FLAMINI KİM? 1984 doğumlu Flamini futbolu dört yıl önce bıraktı. Kariyerinde Marsilya, Arsenal ve Milan gibi takımların formasını terletirken sahada istikrarlı bir görev adamıydı. Marsilya altyapısından yetişen Flamini 2003/04'te A takıma yükseldi ve o sezon UEFA Kupası finalinde boy gösterdi. Ardından Arsene Wenger'in dikkatini çekti ve Arsenal ile sözleşme imzaladı. Fakat onu asıl etkileyici kılan kramponlarını astıktan sonra yaptıklarıydı. Flamini, 2008'de kariyeri devam ederken dünyanın ilk levülinik asit üreticisi olan GF Biochemicals şirketinin kurucu ortakları arasına katılmıştı. Levülinik asit doğa dostu yakıtların üretimi için kilit bir madde olarak görülüyordu. Toprakta çözünebilen tarım ilaçlarında yer alan bu madde, oda spreyleri ile parfümlerin yapımında ve eczacılıkta da kullanılıyor. Gerçek bir girişimci olan Flamini yaklaşık 20 milyon euroluk servetiyle birçok Premier Lig futbolcusunu geride bırakıyor.

MATHIEU FLAMINI'NIN NET SERVETİ NE KADAR? theSporting.blog'a göre, Mathieu Flamini, 14 milyar dolarlık net servetiyle tüm zamanların en zengin ikinci futbolcusu. Onu geçerek listenin birinci sırasında yer alan isim ise Brunei Prensi Jefri Bolkiah'ın oğlu Faiq Bolkiah. Bu iki ismin ardından Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi servetleriyle baş çekiyorlar.