Ronaldo ve Messi'nin toplam servetini katlayan futbolcu milyonları kıskandırıyor

Faiq Bolkiah, 16 milyar sterlinlik servetiyle Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun toplam net değerinin tam 12 katına sahip.

Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo, futbol dünyasının en başarılı ve zengin isimleri olarak bilinse de, Brunei Sultanı’nın yeğeni Faiq Bolkiah, servetiyle bu iki ismi geride bırakıyor. Premier Lig'de kalıcı bir yer edinemeyen 26 yaşındaki Bolkiah, net 16 milyar sterlinlik servetiyle dünyanın en zengin futbolcusu olarak dikkat çekiyor.

Bolkiah, Los Angeles’ta doğarken, futbol kariyerine Newbury'nin altyapısında başladı. Daha sonra Southampton, Chelsea ve Leicester City gibi akademilerde boy gösterdi ancak hiçbir kulüpte A takıma yükselme başarısı gösteremedi. İlk profesyonel sözleşmesini 2020 yılında Maritimo ile imzalayan Bolkiah, burada da yalnızca U23 takımı için bir kez forma giydi. Daha sonra kariyerine Tayland’da devam ederek Chonburi ve ardından Ratchaburi kulüplerde boy gösterdi.

Bugüne kadar Ratchaburi'de 32 maça çıkarken, iki gol attı ve dört asist yaptı. Ayrıca uluslararası arenada Brunei adına altı kez forma giyerken, bir kez gol sevinci yaşadı.

Servetinin kaynağı: Kraliyet ailesi

Faiq Bolkiah, Brunei Sultanı’nın yeğeni ve 200 milyar sterlinlik bir servete sahip olan aileden bir mirasçısı. Çift vatandaşlığa sahip olan Bolkiah, futbolu bir tutku olarak görüyor ve kendisini bu alanda geliştirmek istiyor. Eski takım arkadaşı Ruben Sammut, onun mütevazı kişiliğinden ve futbol oynama isteğinden bahsederken, “Kraliyet ailesinden olmasına rağmen her akademi oyuncusu gibi mücadele ediyordu" ifadelerini kullanmıştı.

Zenginliğine rağmen futbolu sevdiği için bu sporda yer almak isteyen Bolkiah'ın eski takım arkadaşları, onun bu tutkusunu takdir ederken, büyük çaba gösterdiğini belirtiyor. Ruben Sammut, “Onun serveti hakkında espriler yapardık ama derinlerde herkes onun futbol sevgisini bilirdi” dedi.

Messi ve Ronaldo’ya kıyasla serveti

Lionel Messi'nin net değeri yaklaşık 680 milyon sterlin, Cristiano Ronaldo’nunki ise 640 milyon sterlin olarak tahmin edilmektedir. Ancak Bolkiah’ın 16 milyar sterlinlik serveti, bu iki ismin toplamından 12 kat daha fazladır. Bolkiah futbol kariyerinde büyük başarılara imza atamamış olsa da, serveti ve tutkusu ile futbol dünyasında dikkati çekiyor.