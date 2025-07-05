Ronaldo'nun milli takımdan arkadaşı Jota'nın cenazesine neden katılmadığı ortaya çıktı

Portekizli yıldız, Jota'nın cenazesine gölge düşürmemek için uzakta kalmayı tercih etti.

Diogo Jota'nın ani vefatı futbol dünyasında büyük bir şok yaratırken, Portekizli yıldızın cenaze törenine Cristiano Ronaldo'nun katılmaması dikkat çekti. Ronaldo’nun yokluğu bazıları tarafından sorgulanırken, bu tercihin arkasındaki nedenin Jota’ya duyduğu saygı olduğu ortaya çıktı.

The Mirror’ın haberine göre, Portekiz Milli Takımı'nın kaptanı Ronaldo, yüksek profilli bir isim olarak, küçük bir kasaba olan Gondomar’da düzenlenen cenazeye katılması halinde bu duygusal ana istemeden gölge düşürebileceğini düşündü. Bu nedenle törene katılmak yerine ailesiyle birlikte gözlerden uzak kalmayı ve kendi yöntemleriyle yas tutmayı tercih etti.

Ronaldo, sosyal medyada Jota’nın vefatıyla ilgili derin üzüntüsünü dile getirdi:

"Bu hiç mantıklı değil. Milli takımda birlikteydik ve sen yeni evlenmiştin. Ailenize, eşinize ve çocuklarınıza başsağlığı dileklerimi iletiyor ve onlara dünyadaki tüm gücü diliyorum. Her zaman onlarla birlikte olacağını biliyorum. Huzur içinde yatın, Diogo ve Andre. Hepimiz sizi özleyeceğiz"

Liverpool kadrosu büyük oranda katıldı

Jota’nın cenazesi, geçtiğimiz ay evlendiği eşi Rute Cardoso ve ailesinin katıldığı özel bir törenle Cuma günü gerçekleşti. Eski takım arkadaşları ve futbol dünyasından birçok isim de törende yer aldı. Liverpool oyuncuları Virgil van Dijk, Curtis Jones, Alexis Mac Allister, Harvey Elliott, Wataru Endo, Darwin Nunez ve menajer Arne Slot’un yanı sıra, eski Liverpool yıldızları Caoimhin Kelleher, Jordan Henderson ve James Milner da hazır bulundu.

Van Dijk da yaptığı açıklamada, Jota’nın ailesine başsağlığı dileyerek şu sözleri paylaştı: "Ailene, eşine ve çocuklarına başsağlığı dileklerimi iletiyor ve onlara dünyadaki tüm gücü diliyorum. Her zaman onlarla birlikte olacağını biliyorum. Huzur içinde yatın, Diogo ve Andre. Hepimiz sizi özleyeceğiz."

Portekiz Futbol Federasyonu ise Jota için yayınladığı açıklamada, onun yalnızca yaklaşık 50 kez milli formayı giymiş bir futbolcu değil, aynı zamanda "tüm takım arkadaşları ve rakipleri tarafından saygı duyulan olağanüstü bir insan" olduğunu vurguladı. Federasyon açıklamasında ayrıca "Bulaşıcı bir neşesi vardı ve kendi toplumunda bir referans noktasıydı. İki şampiyonu kaybettik. Bu kayıplar Portekiz futbolu için telafisi imkânsızdır ve onların mirasını her gün onurlandırmak için elimizden geleni yapacağız" denildi.