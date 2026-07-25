Ronaldo'nun arkadaşı kendini Suudi Al Hilal'e önerdi

Suudi Arabistan ekibi Hilal'in kulisinde hareketlilik sürüyor. Yeni sezon başlamadan önce kadrosunu güçlendirme çabası kapsamında birbiri ardına gelen transfer piyasası sürprizleri arasında birden fazla üst düzey hücum seçeneğini değerlendirmeye devam ediyor.

Görünen o ki "Lider"in yönetimi artık yalnızca önceliklerinin başına koyduğu oyuncuları beklemekle kalmıyor; kulübün uluslararası arenada kazandığı konum sayesinde bir dizi Avrupa yıldızının menajerlerinden doğrudan teklifler almaya başladı.

Güvenilir İtalyan gazeteci Gianluigi Longari'nin açıkladığına göre, İngiliz ekibi Chelsea'nin Portekizli kanat oyuncusu Pedro Neto, ünlü menajeri Jorge Mendes tarafından, mevcut yaz transfer döneminde Roshn Ligi'ne olası bir transferine zemin hazırlamak amacıyla Hilal'e önerildi.

Bu adım, Hilal'in hücum hattını güçlendirmek için birden fazla önemli ismin peşinde koşmaya devam ettiği bir dönemde geldi. Kulüp, Hollandalı Cyriel Dessers ile anlaşmayı başarıyla tamamladıktan sonra birçok Avrupalı seçeneği de takip etmeye devam ediyor.

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Oyuncunun Hilal'e önerilmiş olması henüz resmi bir müzakere olduğu anlamına gelmese de, Pedro Neto isminin seçenekler listesine girmesi, Suudi kulübün bir sonraki hücum transferini kesinleştirmeden önce eldeki tüm fırsatları değerlendirdiğini teyit ediyor. Özellikle teknik direktör Simone Inzaghi'nin, hücum geçişlerine ve yüksek baskıya dayalı oyun anlayışını uygulayabilecek birden fazla hızlı kanat oyuncusuna sahip olma isteği göz önüne alındığında bu daha da anlam kazanıyor.

Pedro Neto, son yıllarda Portekiz'in en dikkat çekici kanat oyuncularından biri olarak kabul ediliyor. Yüksek hızı, birebir mücadelelerdeki becerisi ve birden fazla hücum pozisyonunda oynayabilme yeteneğiyle öne çıkıyor; bu da onu Hilal'in yeni sezon projesi için uygun bir seçenek haline getiriyor.