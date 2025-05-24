Ronaldo hakkındaki son transfer duyumunu FIFA Başkanı Gianni Infantino verdi

Gianni Infantino, Cristiano Ronaldo’nun bu yaz Kulüpler Dünya Kupası’nda forma giyebileceğini söyledi.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Cristiano Ronaldo’nun Haziran ayında ABD’de düzenlenecek olan FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda forma giymesi için bazı kulüplerle görüşmeler yürüttüğünü açıkladı. Bu açıklama, turnuvaya katılamayan Al Nassr'da forma giyen yıldız oyuncunun, kısa süreli bir transferle başka bir takımda sahne alabileceği anlamına geliyor.

Al Nassr, 32 takımlı turnuvaya katılım hakkı elde edemedi ancak FIFA'nın onayladığı istisnai transfer penceresi sayesinde Ronaldo gibi yıldız isimlerin farklı takımlarda kısa süreli anlaşmalarla turnuvaya katılmalarına olanak tanınıyor. Bu da Ronaldo’nun, bu prestijli turnuvada bir başka kulüple sahne alma ihtimalini artırıyor.

FIFA Başkanı Infantino, popüler YouTuber IShowSpeed ile yaptığı bir sohbette, “Cristiano Ronaldo Club Dünya Kupası’nda oynayabilir. Bazı kulüplerle görüşmeler var. Bu turnuvada onu izlemek isteyen kulüpler varsa hâlâ zaman var. Eğlenceli olabilir” ifadelerini kullandı.

Transfer penceresi açılıyor

FIFA, 1-10 Haziran ve 27 Haziran - 3 Temmuz tarihleri arasında geçerli olacak özel transfer pencerelerini duyurarak, kulüplerin son dakika takviyeleri yapmasına izin verdi. Bu gelişme, özellikle gişe ve izlenme oranlarını artırmak isteyen organizasyonlar için büyük bir fırsat sunuyor.

Ronaldo’nun bu turnuvada boy göstermesi, Lionel Messi ile bir kez daha aynı turnuvada yer alması anlamına da gelebilir. Zira FIFA, geçtiğimiz Ekim ayında Inter Miami'yi turnuvaya özel davet etmişti.

Ronaldo’nun adı, turnuvaya katılacak olan Al Hilal, Brezilya temsilcisi Palmeiras ve Fas kulübü Wydad Casablanca ile anılıyor. Ancak Wydad'ın FIFA tarafından transfer yasağı aldığı biliniyor.

FIFA'dan yapılan resmi açıklamada, “Amaç, sözleşmeleri sona erecek oyuncularla kulüplerin çözüm üretmesine yardımcı olmak ve oyuncuların turnuvaya katılımını kolaylaştırmaktır” ifadeleri yer aldı.

Ronaldo’nun Dünya Kupası’nda forma giyip giymeyeceği önümüzdeki haftalarda netlik kazanacak ancak Infantino’nun açıklamaları, futbol dünyasında heyecan yarattı.