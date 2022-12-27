Fransız futbolunun efsane ismi, Brezilya Milli Takımı'nın başına geçebilir.

Fransız basınının önde gelen gazetelerinden L'Equipe, Real Madrid'den ayrıldıktan sonra hiçbir takımda görev yapmayan Zinedine Zidane'nın Brezilya Milli Takımı'nın başına geçebileceğini öne sürdü.

Zidane'nın eski takım arkadaşı Ronaldo'nun yönlendirmesi sonucunda Brezilya'nın gündemine geldiği öne sürülürken, efsane ismin Vinicius Junior, Rodrygo Goes ve Casemiro gibi isimlerle daha önceden çalışmış olması da bu ihtimali güçlendirdi.

Oyuncu yönetimi ve herhangi bir kulüple sözleşmesi olmaması nedeniyle Brezilya Futbol Federasyonu'nun aradığı kriterlere uygun görünen Zidane, Fransa 98'in finalinde Brezilya'yı 3-0 mağlup eden Fransa Milli Takımı'nın en önemli yıldızı konumudnaydı.

Juventus'u istiyor

Didier Deschamps'ın ardından Fransa'nın başına geçmesi beklenen Zidane'nın Deschamps'ın büyük olasılıkla takımdan ayrılmayacak olması nedeniyle gelecek farklı tekliflere açık olduğu tahmin ediliyor.

Daha önce Manchester United'dan gelen teklifi reddeden ve Premier Lig'de çalışma konusunda pek de istekli olmayan Zidane, PSG'nin başına geçmeye de sıcak bakmamıştı.

İsmi sıklıkla eski takımı Juventus ile anılan Zidane'nın geleceğinin önümüzdeki aylarda netleşmesi beklenirken, Brezilya Milli Takımı da teknik direktör seçiminde aceleci davranmıyor.

