Fransız yıldız ile yaz boyunca bağlantıda olan Real Madrid nihayet son transfer saatinden önce bu anlaşmayı gerçekleştirebilir.

Kylian Mbappe transferini Ocak ayına bırakan Real Madrid transfer planlamasını ise sürdürüyor.

Goal İspanya'dan Mario Cortegana'nın bilgilerine göre; Real Madrid, popüler genç orta saha oyuncusu Eduardo Camavinga için Rennes ile 30 milyon euro üzerinden görüşmelere başladı.

Başkent ekibi, PSG'nin yıldızı Kylian Mbappe için görüşmelerden çekildikten sonra 18 yaşındaki oyuncunun transferini bitirmeye odaklandı.

Orta saha oyuncusu Santiago Bernabeu'da beş yıllık bir anlaşma imzalamadan önce sağlık kontrollerinden geçecek.

Real Madrid'in anahtar hedefi

Manchester United ve PSG, 2019'da 16 yaşında Rennes'in A takımına yükselerek Avrupa'nın en iyi genç yeteneklerinden biri olan Camavinga için daha önce bağlantıdaydı.

Fransız orta saha, uluslararası ilk maçına geçen Eylül ayında Hırvatistan'ı 4-2 yendikleri Uluslar Ligi maçında çıkarken Maviler'in tarihindeki en genç üçüncü oyuncu oldu ve sonraki ay Ukrayna'ya attığı golle ikinci en genç golcüsü oldu.

O dönemlerde 100 milyon euro tutarında bir ücret karşılığında transfer edilebileceği söylenen oyuncunun değeri 12 ayda önemli ölçüde azaldı.

Kontratının bitmesine sadece bir yıl kala Rennes, Camavinga ile sözleşme uzatma ya da bu transfer döneminde satma konusunda kararlıydı.

Camavinga, Rennes ile başladığı yeni sezonun çoğunda karşılaşmalara yedek kulübesinden dahil oldu.

Transfer döneminin kapanmasına sadece saatler kala Rennes, gelecek yıl takımdan ücretsiz olarak ayrılabilecek oyuncu için bir anlaşmaya vardı.

Şu ana kadar sadece David Alaba'yı ücretsiz kadrosuna katan Real Madrid transfer dönemi kapanmadan önce kadrolarını güçlendirmeye hevesli.

Başlangıçta Mbappe için PSG ile bir anlaşmaya varacaklarından eminlerdi, ancak iki teklifin reddedilmesi ve Fransız ekibinin 200 milyon euro istemesinin ardından Pazar günü müzakerelerden çekildiler.

Real Madrid, Mbappe transferine bir harcama yapmadığı için mali açıdan rahat ve bir transfer daha gerçekleştirmek istiyor.

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