Ronaldo'dan Manchester United yönetimini çok kızdıracak sözler

Cristiano Ronaldo, Piers Morgan’ın Uncensored programına konuk olarak Manchester United hakkında bir kez daha çarpıcı açıklamalarda bulundu. Portekizli yıldız, teknik direktör Ruben Amorim’in “yapısız” bir kulüpte elinden gelenin en iyisini yaptığını, ancak “mucizelerin imkansız” olduğunu dile getirdi.

Ronaldo, Amorim’in performansının değerlendirildiği soruya, “Elinden geleni yapıyor. Ne yapacaksın? Mucizeler. Mucizeler imkansızdır. Portekiz’de deriz ki, ‘Mucizeler sadece Fatima’da olur’... Ve o mucizeler yaratmayacak” sözleriyle yanıt verdi.

Yıldız futbolcu, Amorim’in elindeki kadronun kaliteli oyunculardan oluştuğunu, ancak bazılarının “Manchester United’ın ne olduğunu tam olarak anlamadığını” savundu.

Ronaldo: “Bu kulüp hala kalbimde”

Ronaldo, kulübün durumunu görmekten büyük üzüntü duyduğunu da açıkça dile getirdi:

“Benim için üzücü olan şey, bu kulüp dünyanın en önemli kulüplerinden biri ve bariz nedenlerden dolayı hala kalbimde yer alıyor. Ancak şu anda bir yapısı yok. Eskiden Nicky Butt, Gary Neville, Roy Keane, David Beckham gibi zeki, akıllı insanlar vardı. Şu anda Manchester United'ın bir yapısı yok.”

Sir Jim Ratcliffe ve INEOS’un kulübün operasyonel kontrolünü devralmasının ardından yaşanan karışıklığa değinen Ronaldo, bu değişimlerin Manchester United’ı kısa vadede toparlayacağına inanmadığını söyledi.

“Doğru yolda değiller”

Ronaldo, Amorim yönetimindeki United’ın iyi bir süreçte olmadığına dikkat çekti:

“Tabii ki onların sonuçlarını takip ediyorum. Çünkü orada uzun yıllar geçirdim, Şampiyonlar Ligi’ni kazandım, Altın Top’u kazandım, sayısız şampiyonluk yaşadım. Manchester United hâlâ kalbimde. Ancak dürüst olmalıyız; şu anda doğru yolda değiller. Değişmeleri gerekiyor ve bu sadece teknik direktörle ya da oyuncularla ilgili bir durum değil.”

Ronaldo’nun açıklamaları, kulüpteki ikinci döneminde Ralf Rangnick ve Erik ten Hag ile yaşadığı gerilimleri hatırlattı. Yıldız isim, tüm bu çatışmalara rağmen Manchester United’ın “kalbinde” olduğunu bir kez daha vurguladı.