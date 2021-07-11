Brezilyalı eski yıldız oyuncu, PSG forması gören Neymar’ın milli formayla gösterdiği performanstan memnun olduğunu dile getirdi.

2005 yılında Ballon d’Or ödülünü kazanan Ronaldinho, ülkesinin formasıyla 2002 Dünya Kupası ve 1999 Copa America’da da mutlu sona ulaşarak bir ikon haline gelmişti.

Ronaldinho, Neymar’ı kendisinin veliahtı olarak gördüğü dile getirirken PSG’li oyuncunun Brezilya Milli Takımı’nın yıldızı olduğunu da ekledi.

2019 yılında Brezilya Copa America’da mutlu sona ulaşırken sakatlık problemlerinden muzdarip olan Neymar, 2021 yılında da finale kadar takımını taşımasına karşın Arjantin’e mağlup olmalarına engel olamadı.

Neler söylendi?

France Football’a konuşan Ronaldinho, 29 yaşındaki Neymar’ın Brezilya’da bir kahraman haline geldiğini söyledi:

“Bizim en önemli oyuncumuz Neymar. Brezilyalıların da idolü oldu.”

“Saha içerisindeki cesaretini hiçbir zaman kaybetmedi. Dripling yeteneği de ilk günkü kadar keskin. Onu yeşil sahalarda görmek bana keyif veriyor.”

Ronaldinho, Mbappe’yi Ballon d’Or adayı olarak görüyor

Ayrıca Ronaldinho, Kylian Mbappe’nin PSG’de ve Fransa’da yaptıklarından da övgüyle bahsetti.

Brezilyalı isim, genç yıldızın ileride kendisinin ayak izlerini takip ederek Ballon d’Or kazanabileceğini de söyledi:

“Bana biraz Ronaldo’yu anımsatıyor, Mbappe’yi gerçekten çok seviyorum. Harika bir oyuncu ve çok yetenekli.”

“Ballon d’Or kazanmak için bir oyuncuda arayacağınız tüm özelliklere sahip. Özellikle Neymar’la birlikte oynadığında onu izlemeyi çok seviyorum.”

“Üst düzey oyunculara sahip olma konusunda Paris Saint-Germain’in eli oldukça güçlü.”

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