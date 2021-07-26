Ronaldinho: "Messi Barcelona'da kalmalı"

Ronaldinho, Messi’nin yoluna Katalan ekibinde devam etmesi gerektiğini düşünüyor.

Bir dönem Barcelona forması giyen Brezilyalı yıldız Ronaldinho, Lionel Messi’nin Katalan ekibinde kalması gerektiğini belirtti.

Ronaldinho’ya göre Messi, Barcelona’da hiç kimsenin on numaralı formaya dokunmaya cesaret bile edemeyeceği bir konuma yükseldi.

Arjantinli yıldız, 2008 yılında on numaralı ikonik Barcelona formasını Ronaldinho’dan almıştı.

İki kez FIFA Yılın En İyi Futbolcusu ödülüne layık görülen Ronaldinho, altı kez Ballon d’Or kazanan Lionel Messi’nin sözleşmesindeki sorunların ortadan kalkmasıyla Arjantinli efsanenin yoluna Katalan ekibinde devam etmesi gerektiğini düşürüyor.

Neler söylendi?

Kariyerinin en verimli dönemlerinde beş yıl Barcelona forması giyen Ronaldinho, TuttoMercatoWeb ’e yaptığı açıklamalarda şu noktalara değindi:

“Messi Barcelona’da kalmalı. O, bu kulübün tarihi!”

“Messi futbolu bıraktığında, ki umarım bu da uzun yıllar sonra gerçekleşir, on numalaları formayı bıracak ve hiç kimse ona dokunmaya bile cesaret edemeyecek.”

Messi’nin sözleşme bilmecesi

Katalan ekibi, Messi’ye lisans çıkaramazsa Arjantinli yıldızın önünde iki seçenek bulunuyor.

Tüm zamanların en iyi oyuncularından biri olan Messi şu anda kulüpsüz durumda. Yıldız oyuncunun Barcelona ile olan sözleşmesi sona erdi ve henüz yeni kontrata da imzalar atılmadı.

Geçtiğimiz günlerde Barcelona’nın Messi’yle yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardığı belirtilmişti. Ancak Katalan ekibi, maddi tablosu nedeniyle şu anda Messi’ye ve diğer yeni transferlerine lisans çıkaramıyor.

Arjantinli yıldıza lisans çıkarabilmek için Barcelona’nın bazı oyuncularıyla yollarını ayırması ve maaş bütçesinde yer açması gerekiyor.

Barcelona, yeni sezon başlamadan önce bu sorunu aşmak ve Arjantinli yıldızdan sezon boyunca faydalanmak istiyor.

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