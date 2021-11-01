"Ronaldinho Enes Ünal: Osmangazi'nin Türk dehası"
Getafe forması giyen Enes Ünal, İspanyol basınında "Ronaldinho" ile manşete taşındı.
La Liga'da son sırada mücadele veren Getafe, 12. haftada Espanyol ile karşı karşıya geldi.
Barselona ekibini 2-1 mağlup eden Getafe'de golleri milli temsilcimiz Enes Ünal kaydetti. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan 24 yaşındaki forvet, 77. dakikada yerini Jaime Mata'ya devretti.
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Ronaldinho benzetmesi
Getafe, Espanyol karşısında Enes Ünal'ın iki golüyle galip gelirken milli oyuncu, İspanyol basınında yer aldı.
Marca, Enes Ünal'ın röveşata ile attığı golü Ronaldinho'nun Barcelona formasıyla 25 Kasım 2006'da Nou Camp'ta attığı gole benzetti.
Ronaldinho'nun Villarreal karşısındaki röveşatası kariyerinin en iyi golü olarak gösteriliyor.
Ayrıca haberde Enes Ünal hakkında, "Osmangazi'nin Türk dehası" olarak bahsedildi.
Enes Ünal'ın bu sezon kaç golü var?
Getafe'ye 2020 yazında katılan Enes Ünal, bu sezon İspanyol ekibiyle çıktığı 12 karşılaşmada 3 gol kaydetti. 24 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon 31 maçta 5 gol, 2 asist üretmişti.
Enes Ünal'ın kariyerinin en gollü sezonu 2016/17'de Twente'de geçti. Milli forvet 33 karşılaşmada 19 gol, 3 asist kaydetti.