Inter'den yıllık 7 milyon euro kazanıyor, arabasının fiyatı 2 bin euro

Inter'in Şilili yıldızı sosyal medyada otomobilini sergileyerek gündem oldu.

Lüks otomobil koleksiyonunun arasına bir tane de 90'lı yıllara ait FIAT Panda ekleyen Arturo Vidal aracıyla antrenmana gittiği görüntüleri Twitter hesabında paylaştı.

Inter'in yıldızının antrenmana gittiği arabanın fiyatı ise sadece 2 bin euro.

Feliz llegando a entrenar, la vida me ha dado muchas posibilidades, pero sé que soy feliz con las más pequeñas #mipandita 💚🙏🏽💚🙏🏽💚🙏🏽💚 pic.twitter.com/C4ll4ioQSD — Arturo Vidal (@kingarturo23) October 30, 2021

Arturo Vidal ne söyledi?

90'lı yıllara ait FIAT arabasıyla poz veren Arturo Vidal paylaşımına şu notu düştü:

"Hayat bana birçok imkan verdi ama biliyorum ki ben küçük şeylerle mutluyum."

Arturo Vidal, Inter'den ne kadar kazanıyor?

34 yaşındaki yıldız, Inter'den yıllık 7 milyon euro kazanıyor.

Arturo Vidal'in 2 bin euro'luk arabasının yanı sıra lüks otomobilleri de var.

Şilili oyuncu daha önce 250 bin euro ve 400 bin euro değerinde iki araç satın almıştı.

Atletico Madrid oyuncuları da aynı arabayı tercih etmişti

Sime Vrsaljko, Mario Hermoso, Thomas Lemar ve Yannick Carrasco da geçtiğimiz yıl Arturo Vidal ile aynı tercihi yapmışlardı.

Sosyal medyada bir video yayınlayan Atletico Madrid'in oyuncuları, antrenmana 30 yıllık araç ile seyahat ettikleri görüntüleri paylaşmışlardı.

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