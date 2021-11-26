Ronald Koeman Barcelona yönetimiyle anlaşmaya vardı

Ekonomik açıdan tarihinin en zor dönemlerinden birini geçiren Barcelona, geçtiğimiz haftalarda yollarını ayırdığı Ronald Koeman ile tazminat konusunda anlaşmaya vardı. Sport'un derlediği ve GOAL'ün de teyit ettiği bilgiye göre Katalan ekibi Hollandalı çalıştırıcının bu sezonki maaşının tamamını ödeyecek.

Koeman'ın avukatları ve Barcelona yönetiminin avukatlarının yaptığı görüşme doğrultusunda Koeman'ın yardımcıları da maaşlarının tamamını alacak. 12 milyon euro'luk tazminatının 2 milyon euro'luk kısmında indirim yapan Koeman'a ödenecek bu bedel maddi açıdan zor durumdaki Barcelona'yı bir nebze daha zorlayacak.

Barcelona efsanesi

Geçtiğimiz sezon Hollanda Milli Takımı'ndaki görevini bırakarak göreve başladığı Barcelona'daki ilk sezonunda Atletico Madrid ve Real Madrid'in gerisinde kalan Koeman, Lionel Messi'nin ayrılığının ardından kötü sonuçlara engel olamamıştı. Bu sezon dokuz maç sonunda dört galibiyette kalan Koeman, görevi Xavi'ye bırakmıştı.

Kariyerinde daha önce Hollanda Milli Takımı, Everton, Southampton, Feyenoord, AZ Alkmaar, Valencia, PSV Eindhoven, Benfica, Ajax ve Vitesse takımlarını çalıştıran Koeman, teknik direktörlüğünün yanı sıra Barcelona tarihinin en önemli oyuncularından biri olmayı da başarmıştı.

Koeman, Barcelona'da oynadığı dönemde Şampiyon Kulüpler Kupası'nı kazanan takımın bir parçası olmuştu.

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