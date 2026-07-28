Tottenham Hotspur savunmacısı Cristian Romero, Inter Milan'a katılma konusundaki onayını kesinleştirmeyi reddederek Barcelona'ya transfer olma önceliğine tutunmayı sürdürüyor ve transferi tamamlamak için Katalan kulübünden gelecek son bir hamleyi bekliyor.

Bu gelişme, Arjantinli oyuncunun temsilcilerinin son haftalarda Barcelona'nın sportif yönetimiyle temaslarını sürdürmesiyle birlikte geliyor; takımın savunma hattında transfer döneminin son anlarında hareketlilik yaşanabileceğine dair bir kanaat de mevcut.

Barcelona, Romero'yu listesine dahil ediyor ancak listesinde bulunan savunmacılardan ya da bek oyuncularından biri ayrılmadıkça onu kadrosuna katma adımını atmayacağını kendisine şimdiden bildirmiş durumda.

İspanyol "Sport" gazetesine göre, Inter Milan geçen hafta sonu Romero'nun menajeriyle bir araya geldi ve kendisine, şu anda Tottenham'da aldığı ücretten biraz daha düşük bir maaşla ancak sözleşmesine eklenecek ek yıllarla birlikte 4 sezonluk bir teklif sundu.

Oyuncu tarafından müzakereler donduruldu; İngiliz kulübünün satış karşılığında 50 milyon euro talep etmesinin ardından transfer bedeli konusunda da bir anlaşmaya varılamadı, kulüp pazarlığa açık olsa da.

Tottenham, Arjantinli milli savunmacının ayrılmasına izin vermeyi düşünüyor; hatta oyuncu ayrılık için baskıyı sürdürürse satın alma opsiyonlu bir kiralamaya onay verme ihtimali artmaya başladı.

Belirsizlik karşısında Inter Milan beklememeye karar verdi ve şu an itibarıyla, kulübüyle sözleşmesi sona eren Manchester City savunmacısı John Stones ile anlaşmaya vardı.

Bu durum Romero'ya net bir mesaj niteliği taşıyor; zira Inter Milan, mevcut transfer döneminde Pavard'ı satabilmesi durumu dışında artık kendisiyle anlaşmayacak.

Romero'nun, Deco'nun kendisiyle anlaşma konusunda gösterdiği ilginin ardından Barcelona'yı bekleme yönündeki net isteğini ortaya koymasıyla birlikte her şey tamamen durdu.

Barcelona şu an itibarıyla savunma hattında bir değişiklik yapma ihtimalini göz ardı etmiyor; özellikle de şu anda hareket etmek için iki yol bulunuyor. Birincisi, savunmacılardan ya da beklerden biri ayrılması halinde üst düzey bir savunmacıyla anlaşmak; bu durumda ayrılmaya en yakın isimler Araujo ya da Kounde olacak. İkincisi ise gelişime açık bir oyuncuyu kadroya katmaya yönelmek; tercihen sol ayaklı bir oyuncu.

Salinas transferi hâlâ Barcelona'nın masasında duruyor ancak Katalan kulübü, Racing'in satış için talep ettiği 16 milyon euroyu ödemeyecek.

Romero, Barcelona'nın kendisini tescil edebilmesi için maaşını düşürmeye hazırlanıyor; ayrıca zaman faktörü de Katalan kulübünün lehine işleyebilir, özellikle de Tottenham'ın bazı oyuncularından kurtulmaya ihtiyaç duyması nedeniyle. Arjantinli savunmacının ise 10 Ağustos'tan itibaren Londra ekibinin antrenmanlarına katılması gerekiyor.