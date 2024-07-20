Victor Osimhen'i elinde tutması zor görünen Napoli, Nijeryalı oyuncunun yerini Belçikalı yıldızla dolduracak.

TuttoSport'a göre, Napoli'nin teknik direktörü Antonio Conte, takımın sezon öncesi kampına gitmeden önce 25 Temmuz'a kadar yeni bir forvet oyuncusunun kadroya katılmasını istiyor.

Bu aciliyet, yeni sezon öncesinde kadroyu güçlendirme ihtiyacından kaynaklanıyor. Ancak, Osimhen'in transferi hızla tamamlanmalı ki Napoli, bu transferden elde edeceği parayı Lukaku'yu almak için kullanabilsin.

Bu arada, Gianluca Di Marzio, Lukaku'nun daha önce Chelsea ve Inter'de birlikte çalıştığı Conte ile yeniden bir araya gelmek istediğini bildirdi. Lukaku'nun Napoli ile üç yıllık bir sözleşme üzerinde anlaştığı ve yılda 6.5 milyon euro (£5.5m/$7m) kazanacağı bildirildi.

Haberin devamı aşağıda

Ancak, Chelsea'nin talep ettiği fiyat ile Napoli'nin teklifi arasında hala bir mali boşluk bulunuyor. Chelsea, Belçikalı forvet için 35 milyon euro (£29.5m/$38m) artı bonuslar talep ederken, Napoli yaklaşık 25 milyon euro (£21m/$27m) ödemeyi düşünüyor.

Osimhen PSG yolcusu

Osimhen'in Napoli'den ayrılması aylarca spekülasyon konusu oldu. Nijeryalı forvetin 130 milyon euro (£110m/$142m) serbest kalma maddesi, Chelsea ve Arsenal gibi potansiyel alıcıları caydırdı.

Ancak, İtalya'dan gelen haberlere göre Paris Saint-Germain, Osimhen ile kişisel şartlarda anlaştı. Fransız kulübü, forvete yıllık 14 milyon euro (£12m/$15m) değerinde beş yıllık kazançlı bir sözleşme teklif etti. Buna rağmen, PSG ve Napoli hala transfer ücreti konusunda anlaşmaya varamadı.

Napoli'nin finansal kısıtlamaları, özellikle Şampiyonlar Ligi'ne katılamamalarından dolayı, Osimhen'i elde tutmayı zorlaştırıyor. Nijeryalı oyuncu yılda 10 milyon euro (£8.5m/$11m) maaş alıyor ve PSG, 85 milyon euro (£72m/$93m) teklifinde bulunarak kapıyı araladı, ancak bu teklifin reddedilmesi bekleniyor ve daha fazla müzakere olasılığı doğuyor.

Chelsea için Lukaku'yu elden çıkarmak, sancılı bir dönemin sonunu işaret edecek. Belçikalı forvet, Stamford Bridge'de karışık bir dönem geçirdi ve Napoli'ye transferi, ona yeni bir başlangıç sunabilir. Bu arada, PSG, Kylian Mbappe'nin Real Madrid'e transferinin ardından Osimhen'i hızlıca kadrosuna katmak istiyor.