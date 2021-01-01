Romelu Lukaku: Onun için ölümüne savaşırım

Inter'in şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Belçikalı santrfor, Milano ekibinin teknik direktörü Antonio Conte'ye olan hayranlığını dile getirdi.

Bazı futbolcular, sadece oynadıkları takımlara değil kenardaki hocalarına da ciddi anlamda aidiyet duygusu beslerler.

Jose Mourinho, Inter'den ayrılırken Marco Materazzi'nin ona sarılıp nasıl ağladığını hatırlayın. Sadece takımı için değil, kulübedeki hocaları için de oynar bazı futbolcular.

İşte Romelu Lukaku da onlardan biri olduğunu açıkladı. Inter'in 11 yıl sonra gelen şampiyonluğunun ardından Belçikalı santrfor, Antonio Conte için ölümüne savaşacağını söyledi.

Ne söylendi?

Golcü futbolcu, La Tribune'e verdiği demeçte şunları söyledi:

"Onun için ölümüne savaşırım. Chelsea'de onunla çalışamadım, ancak Manchester United'dan ayrıldığım gün onun için oynayacağımı söyledim.

"Conte bana direkt olarak, antrenmanda çok çalışmazsam oynayamayacağımı ve sırtı dönük oynamayı bilmezsem sahada olamayacağımı söyledi.

"Kendini geliştirmene yardımcı olmak için sana mutlak gerçeği söyleyen insanlarla tanışmak önemli."

Antonio Conte'nin etkisindeki Romelu Lukaku

Kariyerine Anderlecht'te başlayan Lukaku, daha sonra Chelsea, Everton ve Manchester United formaları giyerek İngiltere Premier Lig'in önemli golcülerinden biri haline geldi.

Bununla birlikte Belçikalı, Manchester United'da oynadığı dönemde üçüncü bölgede topla oynama becerisi eksikliği gerekçe gösterilerek Ole Gunnar Solskjaer tarafından 2019 yılında takımdan gönderildi.

Inter, bonservis ve maaşla birlikte toplam 101 milyon dolarlık bir harcama yaparak Lukaku'yu kadrosuna kattı ve Belçikalı santrfor, Milano ekibinde çıktığı ilk 92 maçında 61 gol attı.

Lukaku, kariyerinin ikinci kupasını Serie A şampiyonu olarak kazandıktan sonra rahatladığını itiraf etti.

"Ya şimdi ya da hiç diye düşündüm. Bir kariyer boyunca 500 gol atabilirsiniz ama sonunda kupa kazanamazsanız, hepsi boşuna."

Romelu Lukaku'nun geleceği

Golcü oyuncu, Antonio Conte'nin tedrisatından geçtikten sonra özellikle toplu oyununu çok geliştirdi ve golcülüğünden de bir şey eksilmedi.

Bu sezon Inter formasıyla 33 lig maçında 22 gol kaydeden Lukaku ile İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City ve Chelsea'nin ilgilendiği söyleniyor.