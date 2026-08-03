Arjantinli Cristian Romero, İtalyan kulübü Inter Milan'ın Tottenham Hotspur ile yaklaşık 40 milyon euro karşılığında transferi konusunda anlaşmaya varmasının ardından, takıma katılma yolunda bir adım daha attı.

"Mundo Deportivo" gazetesi, ülkesinin milli takımıyla 2026 Dünya Kupası'nda forma giyen Arjantinli defans oyuncusunun menajerleriyle sözleşmeye son rötuşları yapmak için görüşmelerin şu anda sürdüğünü aktardı.

Romero'nun Tottenham'dan ayrılacağı bir süredir biliniyordu ve şimdi transferi bu yaz içinde sonuçlandırmak amacıyla Inter Milan ile görüşmeler yeniden başladı.

Teknik direktör Cristian Chivu ve Inter yönetimi, kısa süre önce Manchester City'de geçirdiği on sezonun ardından bonservissiz olarak takıma katılan John Stones'un transferinin ardından, takımı bir başka nitelikli stoperle güçlendirmeyi hedefliyor.

Geriye kalan tek engel, menajerleri aracılığıyla yıllık 6 milyon euro net maaş talep eden oyuncuyla anlaşmaya varmak.

Inter yönetimi bu talepleri abartılı buluyor ve düşürmeye çalışacak; Atletico Madrid olası bir başka taraf olarak gölgede beklerken, Nerazzurri Tottenham ile zaten anlaşmaya varmış durumda.

Romero'nun adı son dönemde Barcelona ile anıldı ve ismi kulübün aday listesinde yer alıyor; spor direktörlerinin beğenisini kazanan bir oyuncu olsa da, Katalan kulübü henüz herhangi bir görüşmeye girmedi.

Romero, 2021 yılında Atalanta'dan gelerek Tottenham'da beş yıl geçirdi; dolayısıyla imzası teyit edilirse, kendisini Serie A'nın en iyi defans oyuncularından biri olarak kabul ettirdiği İtalyan futboluna geri dönmüş olacak.