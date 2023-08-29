Chelsea'den istenmeyen Romelu Lukaku, AS Roma'ya 'evet' dedi. Inter Teknik Direktörü Simone Inzaghi ise bu hamleyi yorumladı.

Lukaku, Inter'i tercih etmedi

AS Roma'ya gidiyor

Inzaghi, Belçikalı forvetin bu tercihini yorumladı

NE OLDU? Belçikalı forvet, İtalya'ya geri dönüşünü tamamlamak üzereyken Jose Mourinho onu başkent kulübüne kiralık olarak almak istiyor. Inter'e yeniden kiralanmayı reddeden Lukaku, Juventus'a transfer olmak istedi. Ancak Juve ile yapılan transfer görüşmeleri çok uzun sürünce Belçikalı, bu hamleden vazgeçti. ve daha sonra AS Roma'ya yeşil ışık yaktı.

NE SÖYLEDİ?: Inter Teknik Direktörü Simone Inzagi ise konuyla DAZN'a şunları söyledi: "Lukaku söz konusu olduğunda Roma mükemmel bir transfer yaptı. Kadronun geri kalanından ve değerlerinden çok memnunum."

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SIRADA NE VAR? Lukaku, Chelsea ile yaşadığı hayal kırıklığı yaratan ikinci dönemin ardından Stamford Bridge'den ayrılmaya hazır görünüyor. Forvet, Chelsea'ye kiralık transfer için 5 milyon Sterlin ödemeye hazırlanan Roma'ya imza atacak. Lukaku, AS Roma'da oynamak için maaşında indirime gitmeyi de kabul etti.