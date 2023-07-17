Romelu Lukaku'nun Inter'i reddetmesinin arkasında Edin Dzeko var!

Inter yönetiminin çağrısına cevap vermeyen ve Suudi Arabistan ekiplerinden cazip teklifler alan Lukaku'nun Inter'i reddetme sebebi ortaya çıktı.

Cristiano Ronaldo’nun geçtiğimiz sezon Al-Nassr’a transfer olmasıyla birlikte başlayan Suudi Arabistan’daki yıldız transferi furyası bu sezon da artarak zirveye çıkarken, teknik direktörlük koltuğuna Jorge Jesus’u oturtan Al-Hilal dev bir transfer operasyonu için düğmeye bastı. Suudi Arabistan ekibinin Chelsea’nin yıldızı Romelu Lukaku’yu transfer etmek istediği öne sürüldü.

Gazzetta’da yer alan haber alan habere göre Al-Hilal bonservisi Chelsea’de olan Lukaku için Londra ekibiyle 50 milyon euroyu aşan bir bonservis bedeli üzerinde anlaşmaya vardı ancak Belçikalı golcünün Avrupa’da kalma arzusu bu transfere şu an için engel oldu.

Dzeko faktörü

Öte yandan Inter kulübe zamanında cevap vermeyen Lukaku transferinden çekilirken, Juventus da golcü oyuncu için devreye girdi.

Juventus’un 30 yaşındaki golcüyü transfer edebilmek için öncelikle Dusan Vlahovic’i satması gerekirken, Torino ekibinin bu satışın ardından Chelsea’nin kapısını 40 milyon euro ile çalması bekleniyor. Daha önce yaptığı açıklamalarda Inter’e olan sevgisini her fırsatta dile getiren Lukaku’nun Inter’den ayrılma kararı almasında Şampiyonlar Ligi Finali’nde ilk 11’de Edin Dzeko’nun tercih edilmesinin etkili olduğu belirtiliyor.