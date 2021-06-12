Romelu Lukaku golü Christian Eriksen’e adadı

Rusya filelerini havalandıran Lukaku, golün ardından Inter’den takım arkadaşı Eriksen’e mesaj gönderdi.

Euro 2020’yi Rusya karşısında açan Belçika, Romelu Lukaku’nun iki gol attığı maçı 3-0 kazandı.

10. dakikada Dries Mertens’in ceza sahasına gönderdiği pasta Rusya savunmasından seken topu kontrol eden Lukaku, kaleci Anton Shunin’i net bir vuruşla mağlup etti.

Inter’in golcüsü, St Petersburg’da perdeyi açan golü attıktan sonra kameralara koştu.

Saha kenarına hareketlenen Lukaku, yanına koşan takım arkadaşlarını bir el işaretiyle durdurdu ve kameraya yöneldi. Kamerayı iki eliyle kavrayan Lukaku, ekrana “Chris, Chris, seni seviyorum” sözlerini haykırdı.

Lukaku ve Eriksen, bu sezon Inter'in Serie A'da şampiyonluğa ulaşmasında büyük rol oynamıştı.

Lukaku, Eriksen’e mesajını gönderdikten sonra golün sevincini yaşayan takım arkadaşlarına katıldı.

"Çok ağladım"

Lukaku maçın ardından yaptığı açıklamada oyuna odaklanmakta ne kadar zorlandığını anlattı.

"Bugün oynamak benim için çok zordu çünkü aklım ve kalbim Eriksen'deydi. Korkmuştum. Umarım şu an iyi durumdadır."

"Çok ağladım, odaklanmak çok zordu. Takım arkadaşlarım da etkilendiler. Onunla konuşacağım, tehlikeyi atlattığını okudum."

"Zor anları ancak birlikte aşabilirsiniz. Onunla, ailemle geçirdiğim zamandan daha çok vakit geçiriyorum. Tüm kalbim Chris ile birlikte."

Neler yaşanmıştı?

B Grubu’da Danimarka ile Finlandiya arasında oynanan maçın ilk yarısında fenalaşan Eriksen, hastaneye kaldırılmıştı.

Sağlık görevlileri saha içinde Eriksen’e bir süre kalp masajı yaparken, Danimarkalı oyuncular da arkadaşlarının etrafında bir çember oluşturdu.

Eriksen’in sağlık durumu stabil hale geldikten sonra maçın devam etmesine karar verildi. Finlandiya, Joel Pohjanpalo’nun ikinci yarıda attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazandı.

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