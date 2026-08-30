Romano açıkladı: Barcelona ile Inter takas anlaşması yapacak mı?

Transfer piyasası uzmanı Fabrizio Romano, yaz transfer döneminin son saatlerinde Barcelona ile Inter Milan'ın takas anlaşmasına vardığına dair dolaşan haberlerin gerçekliğini ortaya koydu.

Bazı raporlar, bu yaz Alejandro Baldi'nin Inter Milan ile imza atması karşılığında Federico Dimarco'nun Barcelona'ya transfer olacağını öne sürmüştü.



Barcelona teknik direktörü Hansi Flick, Baldi'nin Katalan takımında öne çıkan bir rol edinmesinin zor olacağını doğrulayarak net bir tavır sergilemişti.

Romano, "YouTube" ağındaki kanalında şunları söyledi: "Bu gece Inter ile Barcelona arasında takas anlaşmalarının yapılabilme ihtimaline dair birçok soru ortaya atıldı. Ayrıca Barcelona'nın Lautaro Martinez ile imza atması konusunda da çok sayıda soru aldık."



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Şöyle devam etti: "Yaz transfer dönemi boyunca Inter ile Barcelona'yı bir arada ilgilendiren pek çok mesele ortaya çıktı, ancak iki kulüp herhangi bir anlaşma yapmayacak. Bu işi tamamen unutun. Hiçbir şans, hiçbir olasılık yok. Lautaro Martinez'in ayrılığı konusunda da durum aynı."

Sözlerine şöyle ekledi: "Bu yaz Alessandro Bastoni'nin Barcelona'ya transferi hakkında da konuşuluyordu, ancak Hansi Flick, Bastoni anlaşmasında ilerlememeye karar verdi. Cristian Romero konusunda da durum böyle."

Şöyle bitirdi: "Bu gece Barcelona ile Inter arasında yeni söylentiler ortaya çıktı, ancak bu yaz iki kulüp arasında herhangi bir anlaşma olacağı fikrini unutun. Hiçbir şey olmadı ve hiçbir şey olmayacak."



