Roma, Sevilla'nın golcüsü Youssef En-Nesyri'yi transfer etmek için Fenerbahçe'nin önüne geçti. Milan ise Tammy Abraham ile temaslarını sürdürüyor.

Roma, Sevilla'nın golcüsü Youssef En-Nesyri'nin transferinde Fenerbahçe'yi geride bırakarak favori konuma geçti. Footmercato'ya göre, Roma teknik direktörü Daniele De Rossi'nin En-Nesyri ile yaptığı telefon görüşmesi oldukça etkileyici oldu ve Roma'yı transfer yarışında öne geçirdi.

Geçen ay 27 yaşına giren Faslı golcü için Suudi Arabistan'ın da güçlü bir seçenek olduğu bilinirken, gelişmeler merakla bekleniyor.

Sevilla, sözleşmesi Haziran 2025'te sona erecek olan En-Nesyri için 30 milyon euro talep ediyor. Sözleşmesinin bitmesine kısa bir süre kalmasına rağmen, oyuncunun serbest kalma ihtimali transfer piyasasında büyük ilgi uyandırıyor.

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Pazartesi günü yapılması planlanan bir diğer toplantı, Roma'nın oyuncuyla olan durumunu daha da pekiştirebilir.

Abraham'a Milan Talip

Öte yandan, Roma'nın golcüsü Tammy Abraham'ın Milan tarafından arandığı ve Mlian'ın oldukça istekli olduğu belirtildi. Relevo muhabiri Matteo Moretto ve Fabrizio Romano'nun verdiği bilgilere göre, İngiliz golcü San Siro'da kariyerini yeniden ayağa kaldırmaya hevesli. 26 yaşındaki Abraham, Haziran 2026'ya kadar sözleşmeli olduğu için kiralama ve satın alma opsiyonu ile transfer edilmesi mümkün görünüyor.

Alternatif Arayışları ve Teklifler

Milan'ın, Abraham'ı Alvaro Morata'nın alternatifi olarak değil, ek bir forvet olarak düşündüğü belirtiliyor. Sky Sport Italia'ya göre, Milan'ın Luka Jovic'i takasta önerdiği ancak bu teklif reddedildi. Hem Roma hem de Milan, bu yaz transfer döneminde golcü arayışında oldukları için birçok spekülasyonun odağında yer alıyor. Milan, Olivier Giroud'u kaybederken, Roma ise Romelu Lukaku, Sardar Azmoun ve Como'ya transfer olan Andrea Belotti ile yollarını ayırdı.