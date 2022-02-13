Roma teknik direktörü Jose Mourinho soyunma odası krizini yalanladı

Futbolcularla problem yaşadığı yönündeki haberleri "koca bir yalan" olarak niteleyen Jose Mourinho, kullandığı metotların oyuncular arasında bir rahatsızlık yaratmadığını söyledi.

Mourinho'nun, hafta içi Inter'e yenilerek İtalya Kupası'na veda ettikleri maçın ardından oyuncularını yüreksizlikle suçladığı öne sürülmüştü.

San Siro'daki 2-0'lık yenilgiyle kupa macerasını çeyrek finalde noktalayan Roma, ligde ise yedinci sırada yer alıyor. Şu an için Avrupa resminin dışında kalan Roma, Sassuolo karşısında kritik bir maça çıkacak.

Mourinho ne söyledi?

Inter maçı sonrası İtalyan basınında; Mourinho'nun soyunma odasında oyuncularını sert bir şekilde azarladığı yazılmıştı. Çıkan haberlere göre; Portekizli bazı isimleri yüreksizlikle itham ederken, bazı oyunculara ise Serie C seviyesinde olduklarını söyledi.

Mourinho soyunma odasında yaşandığı iddia edilen konuşmaları doğrulamaktan ya da yalanlamaktan kaçındı. Ancak teknik direktörlük tarzını değiştirmeyeceğini ısrarla vurguladı.

"Oyuncularla aramda bir kırılma yaşandığı yönündeki haber koca bir yalan. Maçın ardından konuştuk ve hatalarımızı analiz ettik. Benim çalışma şeklim bu."

"Oyuncularım bana yöntemlerimden memnun olduklarını söyledi. Onlarla aramda gizlilik yok. Her şeyi yüzlerine karşı söylüyorum ve onları diyaloğa davet ediyorum."

"Hepsi bana değişmemi istemediklerini söyledi, ben de onlara 'değişmeyeceğim' dedim. Öfke patlaması yaşadığımdan bahsediyorsunuz, ama [Roger] Ibanez, [Rick] Karsdorp, [Gianluca] Mancini veya [Chris] Smalling'e sitem etme hakkım yok mu?"

"Artık Sassuolo'yla ilgili sorular sorun, yoksa ayrılacağım."

Sassuolo teknik direktörü Alessio Dionisi, Roma'nın kadrosundaki teknik oyuncular sayesinde avantajlı olduğunu açıklamıştı. Bu konudaki görüşü sorulan Mourinho, verdiği cevapla kendi takımına taş attı.

"Sassuolo'nun kadrosu bizimkinden daha kaliteli ve teknik. Savunmacıları geriden oyun kurabiliyor, ben bunu yapamıyorum."

Mourinho baskı altında

Sezon başında Roma ile üç yıllık sözleşme imzalayan Mourinho'nun görevinden alınabileceğine dair haberlerin sayısı giderek artıyor.

24 maç sonunda Serie A'da yedinci sırada yer alan Roma'nın iddiasını sürdürdüğü tek kulvar Avrupa Konferans Ligi.

Sassuolo karşısında alınacak kötü bir sonuç, Roma'nın gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alma şansını iyice zayıflatacak. Mourinho kısa sürede bir değişim yaratamazsa, Roma'daki kaderi Tottenham'dakinden farklı olmayabilir.

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