Jose Mourinho, Serie A’ın köklü ekibi Roma’ya Avrupa Konferans Ligi’nin ilk şampiyonluğunu kazandırdıktan sonra "Yüzde 100 Romanist" gibi hissettiğini söyledi.

Mourinho’nun ekibi, finalde Nicola Zaniolo'nun golüyle Feyenoord'u 1-0 yenerek, Konferans Ligi tarihindeki ilk kupayı kazandılar.

Portekizli yönetici son haftalarda eski kulübü Inter de dahil olmak üzere başka takımlarla bağlantılıydı, ancak kulübünün zaferini kutlamayı dört gözle beklediği için Roma'da kalacağı konusunda ısrar ediyor.

Tarih yazdıklarını belirten Mourinho, şimdiden Roma ile gelecek planlarını yapmaya başladı ve Roma taraftarına büyük bir hayranlık duyuyor.

Mourinho, Roma için ne dedi?

Portekizli hoca, Sky Sports'a verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tarih yazdık, şu anda kafamda birçok şey var.

"Çalıştığım tüm kulüplere büyük saygım var, ama bugün yüzde 100 Romanistim çünkü bu taraftarlar inanılmaz.

"Şüphesiz, bazı teklifler gelse bile Roma'da kalacağım. Burada kalmak istiyorum."

Mourinho'nun final rekoru

Aldığı bu galibiyetle Mourinho, daha önce Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ni kazandığı için Avrupa'nın üç büyük kulüp kupasını kazanan ilk teknik direktör oldu.

Mourinho, toplam beş kez Avrupa’da final oynadı ve çarşamba günkü galibiyetle çıktığı beş finalin hepsini kazandı.

O, mükemmel rekorlarına bir yenisini daha eklemeyi ihmal etmedi.

Portekizli teknik adam bu sezon Roma’nın başına geçti ve Serie A'da altıncı sıraya yükseldi.

Roma, 2007-08’de Coppa Italia'yı kazanmasından bu yana ilk kupasını Mourinho ile kazandı.

Bu başarının ardından, Portekizli hocanın şimdilik ne karar vereceği henüz belli değil, ancak bu kupanın coşkusunu bir süre daha yaşayacak gibi görünüyor.

Daha fazlası için:

Paris Saint-Germain yaz transfer döneminde Neymar'a iyi bir teklif gelmesi halinde takımdan ayrılmasına izin verecek