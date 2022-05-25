GOAL'ün öğrendiğine göre, Brezilyalı forvet için doğru transfer teklifi gelirse Paris Saint-Germain bu yaz Neymar'ın satılmasına karşı değil.

Neymar, 2017'de Barcelona'dan PSG'ye 222 milyon € (190 milyon £ / 237 milyon $) dünya rekoru bir anlaşmayla imza attı ve o zamandan beri kulüp için 100 gol atarken dört Ligue 1 şampiyonluğu kazandı.

Yetenekli forvet, geçen yıl Parc des Princes'te kendisini 2025'e kadar Fransız şampiyonuna bağlayan yeni bir sözleşme imzaladı, ancak çalkantılı bir 2021-22 sezonunun ardından bu yaz transfer döneminde kulüpten ayrılabilir.

PSG, Neymar'ı satmaya açık

GOAL, transfer piyasası yeniden açıldığında PSG'nin Neymar için gelecek iyi teklifleri değerlendirme kararı aldığını bildiriyor.

Kulüp içinde, 30 yaşındaki oyuncunun Paris'e ilk gelişinden bu yana kademeli olarak düşüşte olduğunu hisseden kişiler var ve Brezilyalı yıldızın, sakatlıklarla sürekli mücadelesinin yanı sıra tavırları da sorgulanıyor.

Neymar ise PSG'de kalmaktan oldukça memnun ve ayrılmaya niyeti yok, ancak yeni gelen sportif direktör Luis Campos ve ekibi, onun sorunlara yol açacağından endişe duyuyor.

Geçtiğimiz günlerde Marca'nın haberine göre, Galatasaray'da Burak Elmas'ın danışmanlığını yapan Campos'un Mbappe'nin isteğiyle PSG'ye geçiş yaptığı yazılmıştı.

Mbappe'nin etkisi

Kylian Mbappe'nin Real Madrid'e transferini reddetme ve PSG'deki kalış süresini üç yıl uzatma kararı da Neymar'ın kulüpteki geleceğini etkileyebilir.

İki futbolcu son yıllarda daha da uzaklaştı ve Mbappe, Parc des Princes yetkilileri tarafından Neymar’ın ayrılma kararı vermeleri durumunda mutsuz olmayacak.

Neymar, Fransız yıldızın PSG'deki artan statüsü konusunda şaşkın ve kondisyon sıkıntılarını geride bırakıp gelecek sezon en iyi formunu yeniden keşfedebileceğine inanıyor.

Neymar için piyasada kimler olabilir?

Barcelona Başkanı Joan Laporta'nın kendisini ancak ücretsiz bir transferle yeniden takıma kabul etmesine rağmen, Neymar'ın PSG'den ayrılması durumunda Barça'ya dönmesi en muhtemel olasılıklardan birisi.

GOAL, PSG ve Barça'nın Ousmane Dembele için olası bir takas anlaşması üzerinde görüşmeleri nedeniyle kış transfer döneminde Neymar'ın adının geçtiğini aktarmıştı.

Dembele, önümüzdeki ay sözleşmesi sona erecek ve Catalunya'yı serbest oyuncu olarak bırakma noktasında bulunuyor.

Neymar'ın istediği fiyatı ve mevcut maaşını karşılayabilecek tek kulüp, ekim ayında Suudi destekli bir devralmanın tamamlandığını açıklayan Premier Lig takımı Newcastle United.

Ancak deneyimli forvet, Kuzey İngiltere’ye transfer olmak için Şampiyonlar Ligi'ni bırakmaya hevesli değil ve kendisine, henüz PSG'nin satış listesinde olduğu söylenmedi.

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