Roma teknik direktörü Jose Mourinho'dan gördüğü kırmızı kart sonrası ilginç sosyal medya paylaşımı

Roma patronu Jose Mourinho, Cumartesi günü Verona'ya karşı 2-2'lik heyecan verici beraberlik sırasında kırmızıyı gördükten sonra sosyal medyada ilginç bir paylaşımda bulundu.

Mourinho'nun ekibi Stadio Olimpico'da 2-0 geriye düşmek zorunda kaldı, ancak genç yedek ikili Cristian Volpato ve Edoardo Bove'un golleriyle puanı kopardı.

Ancak Mourinho, hakem Luca Pairetto tarafından tribüne gönderildiği için 90 dakikanın tamamında saha kenarında değildi.

Mourinho neden atıldı?

Özel Kişi, son dakikalarda maç görevlisine el hareketi yaptıktan sonra Pairetto'nun gazabına uğradı.

Pairetto, Mourinho'nun hedeflediği 'telefon' jestini açıkça kabul etti ve durum 2-2 iken Mourinho'yu tribüne gönderdi.

Mourinho usulüne uygun olarak kenardan ayrıldı, ancak karşısındaki Verona teknik direktörü Igor Tudor'a sarılmak için rakip takım yedek kulübesine geldi.

Mourinho oyundan atılmasının ardından Instagram'da

"1. fotoğraf: topa sahip olma- 2. fotoğraf: direkt futbolun resmi- 3. fotoğraf: Bu insanları seviyorum ve onlar için kavga ediyorum. 4. fotoğraf: Konuşamam, eve gidip güzel bir akşam yemeği yemek daha iyidir.

"İyi pazarlar." paylaşımında bulundu.

Büyük resim

Cumartesi günkü beraberlik, Roma'yı Serie A'da yedinci sırada bıraktı. Dördüncü ve son Şampiyonlar Ligi katılımı noktasında Juventus'un altı puan gerisinde kaldılar.

Mourinho'nun görev süresi bugüne kadar tahmin edilebileceği gibi ilginç oldu. Ayrıca sezon öncesi Betis ile hazırlık maçında ve Napoli'ye karşı Serie A karşılaşmasında sırasında kırmızı gördü.

Taç çizgisinden öfkeli çıkışları da Roma maçlarında düzenli bir alışkanlık haline geldi.

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