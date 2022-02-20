PSG'nin yıldızı Neymar: "Bu neslin Brezilya milli takımını umursamaması üzücü"

Neymar, Brezilya milli takımındaki gençlerin izlediği yolu eleştirdi ve takımın halkından uzaklaştığını iddia etti.

Paris Saint-Germain'in yıldız oyuncusu, oyunlarının yeterince konuşulmadığını düşünüyor ve performanslarının ardından gelen heyecan eksikliğinden yakınıyor.

Brezilya, CONMEBOL Dünya Kupası elemelerinde ilk 15 maçında yenilmedi.

Neymar ne söyledi?

Neymar, Fenomenos podcast'inde "Günümüzde Brezilta milli takımı taraftarlardan çok uzaklaştı" dedi.

"Bunun nasıl olduğunu bilmiyorum ama bugünkü oyunumuz hakkında çok az konuşuluyor. Brezilya milli takımında oynarken kendini önemli hissetmeyen bu nesilde yaşamak üzücü."

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Neymar'ın Brezilya milli takımıyla duygusal ve zaman zaman sert bir ilişkisi var, sarı yeşil formayı giymenin baskısının zihinsel sağlığını olumsuz etkilediğini kabul etti.

Geçen yaz Copa America finalini kaybetti. Brezilya'nın başarısı onun için her şey demek. Ancak bu ağırlık, milli takım görevlerini daha uzun süre idare edemeyebileceği anlamına geliyor.

Paris Saint-Germain'in yıldızı geçen yıl DAZN'de "Sanırım bu 2022'deki son Dünya Kupası" dedi.

"Bunu son turnuvam olarak görüyorum çünkü artık futbolla uğraşacak gücüm var mı bilmiyorum.

"Bu yüzden iyi olmak için her şeyi yapacağım, ülkemle birlikte kazanmak, küçüklüğümden beri en büyük hayalimi gerçekleştirmek için her şeyi yapacağım. Umarım bunu yapabilirim."

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