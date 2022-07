Roma'nın en büyük efsanesi Francesco Totti, bir dönem büyük bir aşk yaşadığı Ilary Blasi ile boşandı.

Jose Mourinho yönetiminde geride bıraktığımız sezonda UEFA Konferans Ligi'ni müzesine götüren Roma'nın ve İtalyan futbolunun en önemli efsanelerinden biri olarak gösterilen Francesco Totti, yaklaşık 20 yıllık evliliğini sonlandırdı. 19 Haziran 2005'te televizyonların canlı yayımladığı bir törenle evlenen Totti ve Ilary Blasi çifti resmen boşandı.

İtalyan haber ajansı ANSA'da yayımladıkları bir açıklamayla anlaşmalı bir ayrılık gerçekleştirdiklerini belirten çiftin geçtiğimiz birkaç ayda ayrıldıkları iddia edilmiş ancak her iki isim de bu söylentileri yalanlamıştı. ANSA'ya gönderdikleri mesajlarda bu konuya ilişkin daha fazla herhangi bir açıklama yapmayacağı belirten çift, ayrılığa ilişkin detay vermekten kaçındı:

Ne söylendi?

"20 yıl ve üç harika çocuktan sonra Francesco ile olan evliliğim sona erdi. Ayrılık kararımızın nedenleri ikimizin özeli olarak kalacak ve benden bu konuya ilişkin başka herhangi bir açıklama duymayacaksınız. Herkesi spekülasyonlardan kaçınmaya ve daha da önemlisi ailemin mahremiyetine saygı duymaya çağırıyorum"

Blasi'nin açıklamasının ardından bir açıklama da Totti'den gelirken, dünyaca ünlü isim de eski eşine saygı duymaya devam edeceğini belirtti:

Haberin devamı aşağıda

"Evliliğimizde yaşadığımız krizleri aşmaya çalıştım ama bugün acı da olsa ayrılık seçiminin kaçınılmaz olduğunu anlıyorum. Son aylarda söylediğim ve yaptığım her şey çocuklarımızı ve onların geleceğini korumak içindi. Bu her zaman hayatımın mutlak önceliği olmaya devam edecek. Üç harika çocuğumuzun büyüme sürecinde Ilary'ye yakın olmaya devam edeceğim ve ona her zaman saygı duyacağım. Mahremiyetimize ve özellikle de çocuklarımızın huzuruna sonsuz saygı duyuyorum"

Daha fazla okuma