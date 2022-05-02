Jose Mourinho, Serie A maçında ofsayt pozisyonundan galip gelen rakipleri Lazio'yu eleştirince İtalyan ekibi, Portekizli menajere cevap vermekte gecikmedi.

Mourinho'nun öfkesi, Lazio'nun savunma oyuncusu Francesco Acerbi'nin 90. dakikada Spezia'ya attığı golle 4-3'lük bir galibiyet elde etmesi üzerineydi.

Lazio, Mourinho'yu - ismini vermeden de olsa - "Dikkati kendi evinde meydana gelen kötü sonuçlardan ve sansasyonel olaylardan başka yöne çekmeye çalışıyor" şeklinde bir açıklama yayınlayarak karşılık verdi.

Mourinho ne dedi?

Portekizli teknik direktör, Roma'nın pazar günü Bologna ile 0-0 berabere kaldığı maçın ardından gazetecilerin sorularından rahatsız oldu ve bu beraberlik, Roma'nın artık Serie A'yı ilk dörtte bitirip Şampiyonlar Ligi'ne kalamayacağı anlamına geliyordu.

Mourinho, "22 yıldır koçluk yapıyorum ve her şey aynı kalıyor. Futbolda çok şey değişiyor ama siz medya değişmiyorsunuz.

"Her maçtan sonra sorular ve yorumlar geliyor, 22 yılda değişmeyen birkaç şeyden biri bu.

"Değişmeyen başka bir şey de, 22 yıl önce bir maçı ofsayt golüyle kazanabilirdiniz ve 22 yıl sonra hala ofsayt golüyle kazanabiliyorsunuz. Dün bir takım [Lazio] ofsayttan bir golle kazandı. Bunu bir düşünün."

Lazio nasıl tepki verdi?

Serie A kulübü, Mourinho'ya yanıt olarak pazartesi sabahı uzun ve öfkeli bir açıklama yaparken, aynı zamanda Lazio'ya karşı algılanan medya önyargısını ve bu ligin kendilerine karşı olduğunu düşündükleri diğer kararları da tartışmaya açtılar.

Lazio’nun açıklaması şu şekildeydi:

"2022'de başka bir takımın koçunun basın toplantılarında tekrar tekrar rakip takımlar için varsayılan hakem tercihlerinden bahsetmesi... Bazı şeyleri gösteriyor.

"Lazio'nun düşüncelerinde saplantılı bir şekilde diğer imrenilen profesyonel hedeflerden daha fazla olduğu; çoğu zaman olduğu gibi, kişinin kendi evinde aldığı kötü sonuçlardan ve sansasyonel olaylardan uzaklaştırmak için diğer insanların dikkatini başka yöne çekmeye çalışıyor.

"İtalya'da futbolun imajını geliştirme ihtiyacına rağmen, bazı oyuncuların hakemlere ve VAR'a yönelik suçlamaların sürekli tekrarına takılıp kalması; hakem kategorisine yönelik bu saldırgan tutumlar ve gazetecilik tarafsızlığının çok sık göz ardı edilmesi…

"Lazio eleştirileri ve imaları reddediyor, değerlerin televizyon stüdyolarında değil sahada gösterildiğine inanmaya devam ediyor. Lazio, asla kimsenin mazereti veya günah keçisi olmayı kabul etmeyecek ve uygun forumlarda kendini gösterecektir.

"Kulübün çizgisi, Tonali'nin Lazio - Milan maçında Acerbi'ye yaptığı faul gibi Biancoceleste takımının zararına olan bariz olaylar söz konusu olduğunda bile sahada alınan kararları tartışmamaya devam ediyor.

"Sahadaki hakemlere ve VAR'a saygımızdan sessizliği seçtiğimiz belirleyici bölümler, başkalarının hala saygı göstermemesine neden olabiliyor.”

Lazio'nun bu açıklamasının ardından, Jose Mourinho'nun bir sonraki demeci şimdiden merakla bekleniyor.

Daha fazlası için:

Valencia, orta saha oyuncusu Carlos Soler transferi hakkında Barcelona söylentilerine cevap verdi: "Yalan söylemeyin"