Roma - Inter: Maç detayları

Serie A - Hafta 5 19 Eyl 2026 - 12:00 Stadio Olimpico, Rome

AS Roma ile Inter, 19 Eylül 2026 tarihinde saat 16.00 GMT'de (12.00 EST / 17.00 BST / 18.00 SAST) karşı karşıya gelecek.

İtalya'nın başkentinde dikkat çeken mücadele

AS Roma, 2026/27 Serie A sezonunun 5. haftasında Inter'i Stadio Olimpico'da ağırlamak üzere sahasına dönüyor. İç sahada ve Avrupa'da gelen olumlu performansların ardından Roma, ilk dört yarışında önemli bir mesaj vermek için taraftar desteğini kullanmayı hedefliyor. Inter açısından ise Roma deplasmanı, ligin zirvesine yakın konumunu koruma hedefi doğrultusunda sezon başındaki ivmeyi sürdürmek adına zorlu bir sınav anlamına geliyor.

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Roma'nın iç sahadaki son an dramı

AS Roma, cumartesi günkü dikkat çeken karşılaşmaya 3. haftada Stadio Olimpico'da Atalanta BC'ye karşı alınan zorlu 2-1'lik galibiyetin ardından çıkıyor. Bu lig zaferinin ardından Roma, 10 Eylül'deki Şampiyonlar Ligi maçında Fenerbahçe SK deplasmanında 1-1 berabere kaldı; Bryan Cristante 39. dakikada takımını öne geçiren golü attı. Gianluca Mancini, Paulo Dybala ve Matías Soulé, başkent ekibi adına liderlik ve yaratıcılık tehdidi sunmayı sürdürüyor.

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Inter'in Napoli karşısındaki heyecan verici geri dönüşü

Inter, 3. haftada San Siro'da SSC Napoli'ye karşı alınan tempolu 3-2'lik galibiyetin ardından başkente gidiyor. İkinci yarının başında 2-0 geri düşen takımda geri dönüşü Lautaro Martínez başlattı, Marcus Thuram skoru eşitledi ve Martínez 90. dakikada galibiyet golünü attı. Inter, Şampiyonlar Ligi açılış maçında Real Madrid deplasmanında 2-1'lik kıl payı bir yenilgi yaşamış olsa da takımın lig hücumu Serie A'nın en etkili hücumlarından biri olmayı sürdürüyor.

Roma savunması, Inter hücumunu durdurabilecek mi?

Bu iki İtalyan devinin tarihsel karşılaşmaları sık sık hızlı geçişlere ve yüksek fiziksel tempoya sahne oluyor. Gianluca Mancini ve Evan Ndicka liderliğindeki Roma'nın üçlü savunması, Lautaro Martínez ile Marcus Thuram ikilisini durdurmak için zorlu bir sınav verecek. Orta sahada ise Hakan Çalhanoğlu ile Nicolò Barella, Bryan Cristante'ye karşı oyunu kontrol etmeye çalışacak. İlk dört sıra için büyük önem taşıyan cumartesi günkü mücadele, ilk düdükten itibaren yoğun bir heyecan vadediyor.

Takım haberleri ve kadrolar

Roma teknik direktörü Gian Piero Gasperini, maç öncesinde bazı belirsizliklerle karşı karşıya. Wesley, Şampiyonlar Ligi için İstanbul'a yapılan yolculukta bir darbe aldı ancak oynayabilecek durumda olduğu bildirildi. Orta sahada Koné'nin durumu şüpheliğini korurken, Pisilli'nin Cristante'nin yanında göreve hazır olduğu belirtiliyor. Lulli hastalıktan çıkıyor ancak sağ kanat bekte Molina'nın önünde maça başlaması bekleniyor, savunmada ise Balerdi'nin ilk 11'de yer alması öngörülüyor.

Inter, sezonun ilk haftalarını sakatlık nedeniyle kaçıran Nicolo Zaniolo'dan yine yararlanamayacak. Oumar Solet de Lazio yenilgisinde yaşadığı bir sorun nedeniyle forma giyemeyecek, Piotrowski ise her ikisine de hafif iyi huylu aritmi teşhisi konulmasının ardından McTominay ile birlikte kadro dışında kaldı. Maç saatine yaklaştıkça kadroya dair daha fazla güncelleme bekleniyor.

Form durumu

Roma, son beş maçında tüm kulvarlarda üç galibiyet ve bir beraberlik aldı; bu süreçte puan kaybettiği tek maç, 10 Eylül'de Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe deplasmanında alınan 1-1'lik beraberlik oldu. Serie A'daki üç galibiyet, Fiorentina karşısındaki 4-0'lık zaferi, Lecce deplasmanındaki 4-0'lık galibiyeti ve Atalanta'ya karşı alınan 2-1'lik sonucu içeriyor. Roma bu beş maçta 11 gol atarken sadece iki gol yedi.

Inter'in son beş maçında dört galibiyet ve bir mağlubiyet çıktı. Takımın son sonucu, 5 Eylül'de Napoli'ye karşı Serie A'da 2-0 geriden gelinerek kazanılan 3-2'lik galibiyet oldu. Bu serideki tek yenilgi ise 8 Eylül'de Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e karşı alınan 2-1'lik mağlubiyetti. Inter bu beş maçta 11 gol atıp altı gol yedi.

İkili rekabette sonuçlar

Bu ekipler arasındaki son karşılaşma 5 Nisan 2026'da Serie A'da oynandı ve Inter sahasında Roma'yı 5-2 mağlup etti. Ondan önce Roma, Ekim 2025'te Olimpico'da 1-0 kazandı, Inter ise Nisan 2025'te sahasında 1-0 galip geldi. Son beş karşılaşmada Inter üç, Roma ise iki galibiyet aldı; Inter 11 gol atarken Roma beş golde kaldı.