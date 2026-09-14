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Roma - Inter Serie A maç önü: Bilmeniz gereken her şey

Roma - Inter
Serie A
Roma
Inter

Serie A'da AS Roma ile Inter Milan arasında oynanacak maçın kapsamlı ön izlemesi. Cumartesi akşamı Stadio Olimpico'da oynanacak bu karşılaşma öncesi takımların son form durumlarını, sonuçlarını ve öne çıkan hikâyeleri ele alıyoruz.

Roma - Inter: Maç detayları

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Serie A - Hafta 5
Stadio Olimpico, Rome

AS Roma ile Inter, 19 Eylül 2026 tarihinde saat 16.00 GMT'de (12.00 EST / 17.00 BST / 18.00 SAST) karşı karşıya gelecek.

İtalya'nın başkentinde dikkat çeken mücadele

AS Roma, 2026/27 Serie A sezonunun 5. haftasında Inter'i Stadio Olimpico'da ağırlamak üzere sahasına dönüyor. İç sahada ve Avrupa'da gelen olumlu performansların ardından Roma, ilk dört yarışında önemli bir mesaj vermek için taraftar desteğini kullanmayı hedefliyor. Inter açısından ise Roma deplasmanı, ligin zirvesine yakın konumunu koruma hedefi doğrultusunda sezon başındaki ivmeyi sürdürmek adına zorlu bir sınav anlamına geliyor.

FBL-ITA-SERIE A-ROMA-ATALANTAGetty Images

Roma'nın iç sahadaki son an dramı

AS Roma, cumartesi günkü dikkat çeken karşılaşmaya 3. haftada Stadio Olimpico'da Atalanta BC'ye karşı alınan zorlu 2-1'lik galibiyetin ardından çıkıyor. Bu lig zaferinin ardından Roma, 10 Eylül'deki Şampiyonlar Ligi maçında Fenerbahçe SK deplasmanında 1-1 berabere kaldı; Bryan Cristante 39. dakikada takımını öne geçiren golü attı. Gianluca Mancini, Paulo Dybala ve Matías Soulé, başkent ekibi adına liderlik ve yaratıcılık tehdidi sunmayı sürdürüyor.

FC Internazionale v SSC Napoli - Serie A 2026/27Getty Images

Inter'in Napoli karşısındaki heyecan verici geri dönüşü

Inter, 3. haftada San Siro'da SSC Napoli'ye karşı alınan tempolu 3-2'lik galibiyetin ardından başkente gidiyor. İkinci yarının başında 2-0 geri düşen takımda geri dönüşü Lautaro Martínez başlattı, Marcus Thuram skoru eşitledi ve Martínez 90. dakikada galibiyet golünü attı. Inter, Şampiyonlar Ligi açılış maçında Real Madrid deplasmanında 2-1'lik kıl payı bir yenilgi yaşamış olsa da takımın lig hücumu Serie A'nın en etkili hücumlarından biri olmayı sürdürüyor.

Roma savunması, Inter hücumunu durdurabilecek mi?

Bu iki İtalyan devinin tarihsel karşılaşmaları sık sık hızlı geçişlere ve yüksek fiziksel tempoya sahne oluyor. Gianluca Mancini ve Evan Ndicka liderliğindeki Roma'nın üçlü savunması, Lautaro Martínez ile Marcus Thuram ikilisini durdurmak için zorlu bir sınav verecek. Orta sahada ise Hakan Çalhanoğlu ile Nicolò Barella, Bryan Cristante'ye karşı oyunu kontrol etmeye çalışacak. İlk dört sıra için büyük önem taşıyan cumartesi günkü mücadele, ilk düdükten itibaren yoğun bir heyecan vadediyor.

Takım haberleri ve kadrolar

Roma vs Inter Muhtemel kadrolar

Teknik direktör

  • G. Gasperini

Roma teknik direktörü Gian Piero Gasperini, maç öncesinde bazı belirsizliklerle karşı karşıya. Wesley, Şampiyonlar Ligi için İstanbul'a yapılan yolculukta bir darbe aldı ancak oynayabilecek durumda olduğu bildirildi. Orta sahada Koné'nin durumu şüpheliğini korurken, Pisilli'nin Cristante'nin yanında göreve hazır olduğu belirtiliyor. Lulli hastalıktan çıkıyor ancak sağ kanat bekte Molina'nın önünde maça başlaması bekleniyor, savunmada ise Balerdi'nin ilk 11'de yer alması öngörülüyor.

Inter, sezonun ilk haftalarını sakatlık nedeniyle kaçıran Nicolo Zaniolo'dan yine yararlanamayacak. Oumar Solet de Lazio yenilgisinde yaşadığı bir sorun nedeniyle forma giyemeyecek, Piotrowski ise her ikisine de hafif iyi huylu aritmi teşhisi konulmasının ardından McTominay ile birlikte kadro dışında kaldı. Maç saatine yaklaştıkça kadroya dair daha fazla güncelleme bekleniyor.

Form durumu

ROM

ROM - Form

BVB
B2-2
FIO
K4-0
LEC
K0-4
ATA
K2-1
FB
B1-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
13/4
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
3/5
INT

INT - Form

BET
K1-0
MON
K4-1
CGL
K0-1
NAP
K3-2
RMA
K2-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
10/5
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Roma, son beş maçında tüm kulvarlarda üç galibiyet ve bir beraberlik aldı; bu süreçte puan kaybettiği tek maç, 10 Eylül'de Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe deplasmanında alınan 1-1'lik beraberlik oldu. Serie A'daki üç galibiyet, Fiorentina karşısındaki 4-0'lık zaferi, Lecce deplasmanındaki 4-0'lık galibiyeti ve Atalanta'ya karşı alınan 2-1'lik sonucu içeriyor. Roma bu beş maçta 11 gol atarken sadece iki gol yedi.

Inter'in son beş maçında dört galibiyet ve bir mağlubiyet çıktı. Takımın son sonucu, 5 Eylül'de Napoli'ye karşı Serie A'da 2-0 geriden gelinerek kazanılan 3-2'lik galibiyet oldu. Bu serideki tek yenilgi ise 8 Eylül'de Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e karşı alınan 2-1'lik mağlubiyetti. Inter bu beş maçta 11 gol atıp altı gol yedi.

İkili rekabette sonuçlar

Kafa Kafaya

RomaÇizimInter
1
0
4
Serie A
Inter badge
Inter
INT
5
Roma badge
Roma
ROM
2
MS
Serie A
Roma badge
Roma
ROM
0
Inter badge
Inter
INT
1
MS
Serie A
Inter badge
Inter
INT
0
Roma badge
Roma
ROM
1
MS
Serie A
Roma badge
Roma
ROM
0
Inter badge
Inter
INT
1
MS
Serie A
Roma badge
Roma
ROM
2
Inter badge
Inter
INT
4
MS
5Attığı Gol11
Maç 2.5 üstü golle bitti2/5
Her iki takım da gol attı2/5

Bu ekipler arasındaki son karşılaşma 5 Nisan 2026'da Serie A'da oynandı ve Inter sahasında Roma'yı 5-2 mağlup etti. Ondan önce Roma, Ekim 2025'te Olimpico'da 1-0 kazandı, Inter ise Nisan 2025'te sahasında 1-0 galip geldi. Son beş karşılaşmada Inter üç, Roma ise iki galibiyet aldı; Inter 11 gol atarken Roma beş golde kaldı.

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
LazioLazioLAZ
431063+310
B
K
K
K
2
RomaRomaROM
3300101+99
K
K
K
3
InterInterINT
330083+59
K
K
K
4
CagliariCagliariCGL
430142+29
K
K
K
K
5
AC MilanAC MilanMIL
422074+38
B
B
K
K
6
ComoComoCOM
321073+47
K
K
B
7
FrosinoneFrosinoneFRC
421174+37
B
K
K
K
8
JuventusJuventusJUV
421164+27
K
B
K
K
9
SassuoloSassuoloSAS
421187+17
K
B
K
K
10
SSC NapoliSSC NapoliNAP
420265+16
K
K
K
K
11
AtalantaAtalantaATA
42025506
K
K
K
K
12
LecceLecceLEC
420257-26
K
K
K
K
13
UdineseUdineseUDI
31115504
K
K
B
14
TorinoTorinoTOR
310245-13
K
K
K
15
FiorentinaFiorentinaFIO
4103511-63
K
K
K
K
16
BolognaBolognaBOL
401325-31
K
B
K
K
17
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
301214-31
B
K
K
18
MonzaMonzaMON
4013611-51
K
B
K
K
19
GenoaGenoaGEN
401328-61
B
K
K
K
20
VeneziaVeneziaVEN
4004411-70
K
K
K
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Europa Conference League Qualification
Küme Düşme

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