Roma - Inter: Maç detayları

Serie A - Hafta 5 19 Eyl 2026 - 12:00 Stadio Olimpico, Rome

AS Roma ile Inter Milan, 19 Eylül 2026'da saat 16.00 GMT'de (12.00 EST / 17.00 BST / 18.00 SAST) karşı karşıya gelecek.

İtalya'nın başkentinde öne çıkan karşılaşma

AS Roma, 2026/27 Serie A sezonunun 5. haftasında Inter Milan'ı Stadio Olimpico'da ağırlamak için sahasına dönüyor. İç sahada ve Avrupa'da gelen olumlu performansların ardından Giallorossi, ilk dört yarışı adına önemli bir mesaj vermek için taraftar desteğini kullanmayı hedefliyor. Inter Milan için ise Roma deplasmanı, ligin zirvesine yakın konumdaki sezon başı ivmesini koruma çabasında ciddi bir test niteliği taşıyor.

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Giallorossi'nin iç sahadaki geç dramı

AS Roma, cumartesi günkü öne çıkan mücadeleye 3. maç gününde Stadio Olimpico'da Atalanta BC karşısında aldığı zorlu 2-1'lik galibiyetin ardından çıkıyor. Bu lig zaferinin ardından Roma, 10 Eylül'deki Şampiyonlar Ligi maçında Fenerbahçe SK deplasmanında 1-1 berabere kaldı; Bryan Cristante 39. dakikada skoru açtı. Gianluca Mancini, Paulo Dybala ve Matías Soulé, başkent ekibi için liderlik ve yaratıcılık tehdidi sunmaya devam ediyor.

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Nerazzurri'nin Napoli karşısındaki nefes kesen geri dönüşü

Inter Milan, 3. maç gününde San Siro'da SSC Napoli karşısında aldığı tempolu 3-2'lik galibiyetin ardından başkente gidiyor. İkinci yarının başında 2-0 geri düşen takımda geri dönüşü Lautaro Martínez başlattı, Marcus Thuram eşitliği sağladı ve Martínez 90. dakikada galibiyet golünü attı. Inter, Şampiyonlar Ligi açılış maçında Real Madrid deplasmanında 2-1'lik dar bir yenilgi almış olsa da, ligdeki hücum gücü Serie A'nın en etkili hücum hatlarından biri olmayı sürdürüyor.

Roma savunması Inter hücumunu durdurabilecek mi?

Bu iki İtalyan devinin tarihsel mücadeleleri sık sık hızlı geçişlere ve yüksek fiziksel tempoya sahne oluyor. Gianluca Mancini ve Evan Ndicka'nın yön verdiği Roma'nın üçlü savunması, Lautaro Martínez ile Marcus Thuram ortaklığını durdurmakta zorlu bir sınav verecek. Orta sahada ise Hakan Çalhanoğlu ile Nicolò Barella, Bryan Cristante'ye karşı oyunu yönlendirmeye çalışacak. İlk dört sıra için büyük önem taşıyan cumartesi günkü karşılaşma, ilk düdükten itibaren yoğun bir drama vaat ediyor.

Muhtemel ilk 11'ler

Roma: Svilar; Mancini, Balerdi, Ndicka; Molina, Kone, Cristante, Wesley; Soule, Dybala; Malen

Inter Milan: J. Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Zielinski, Jones, Dimarco; Thuram, L. Martinez

Takım haberleri ve kadrolar

Roma teknik direktörü Gian Piero Gasperini, maç öncesinde bazı belirsizliklerle karşı karşıya. Wesley, İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi deplasmanında darbe aldı ancak oynayabilecek durumda olduğu bildiriliyor. Koné'nin orta sahadaki durumu belirsizliğini korurken, Pisilli Cristante'nin yanında göreve hazır. Lulli hastalıktan iyileşiyor ancak sağ kanat bekte Molina'nın önünde başlaması bekleniyor, Balerdi'nin ise savunmada ilk dakikadan itibaren forma giymesi öngörülüyor.

Inter, sezonun ilk haftalarını sakatlık nedeniyle kaçıran Nicolo Zaniolo'dan yine yoksun olacak. Oumar Solet de Lazio yenilgisinde sorun yaşamasının ardından kullanılamayacak. Piotrowski de, her ikisine de hafif iyi huylu aritmi teşhisi konulmasının ardından McTominay ile birlikte kenarda yer alacak. Kadroya ilişkin yeni güncellemelerin başlama saatine daha yakın gelmesi bekleniyor.

Form durumu

Roma, son beş maçında tüm kulvarlarda üç galibiyet ve bir beraberlik aldı; bu süreçte puan kaybettiği tek maç, 10 Eylül'de Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe deplasmanında oynadığı 1-1'lik karşılaşma oldu. Serie A'daki üç galibiyeti ise Fiorentina karşısında 4-0, Lecce deplasmanında 4-0 ve Atalanta'ya karşı 2-1'lik skorlarla geldi. Roma bu beş maçta 11 gol atarken sadece iki gol yedi.

Inter'in son beş maçı dört galibiyet ve bir yenilgi getirdi. En son sonucu, 5 Eylül'de Napoli karşısında 2-0 geriden gelip kazandığı 3-2'lik Serie A galibiyeti oldu. Bu süreçteki tek yenilgisi ise 8 Eylül'de Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e karşı aldığı 2-1'lik mağlubiyetti. Inter bu beş maçta 11 gol attı ve altı gol yedi.

İkili rekabet geçmişi

Bu takımlar arasındaki son karşılaşma, 5 Nisan 2026'da oynanan bir Serie A maçıydı ve Inter sahasında Roma'yı 5-2 mağlup etti. Ondan önce Roma, Ekim 2025'te Olimpico'da 1-0 kazandı ve Inter de Nisan 2025'te sahasında 1-0 galip geldi. Son beş karşılaşmanın toplamında Inter üç, Roma ise iki galibiyet aldı; Inter 11 gol atarken Roma beş gol buldu.