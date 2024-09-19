Roma'nın efsane ismi Daniele De Rossi'nin teknik direktörlük görevinden alındığını antrenmana hazırlanırken öğrendiği belirtildi.

Roma’nın efsanevi eski futbolcusu Daniele De Rossi, sürpriz bir kararla İtalyan ekibinin teknik direktörlüğünden alındı. Çarşamba sabahı günün antrenmanını hazırladıktan hemen sonra görevine son verilen De Rossi’nin Roma’daki son günü Trigoria’da hızlı gelişti.

Sezona kötü bir başlangıç yapan Roma, ilk dört maçında galibiyet alamayarak yalnızca üç puan topladı ve ligde 16. sıraya geriledi. De Rossi, Ocak ayında Jose Mourinho’nun yerine geçtikten sonra ilk 10 maçının sekizini kazanmış olsa da son 11 maçında sadece bir galibiyet alabildi. Roma, De Rossi’nin yerine Ivan Juric’i atadı ve Hırvat teknik adam ilk antrenmanını Çarşamba öğleden sonra yaptı.

De Rossi’nin son günü sabah saat 8 civarında, antrenman hazırlıklarını yaptığı sırada görevden alındığını öğrenmesiyle başladı. Roma kulübü, bu haberi saat 8’e gelmeden önce bir açıklamayla duyurdu.

Uzun bir tatile çıkacak

De Rossi, eşyalarını topladıktan sonra teknik ekibiyle vedalaştı ve sportif direktör Florent Ghisolfi ile kısa bir görüşme yaptı. Ghisolfi’nin De Rossi’nin görevden alınmasında bir rol oynamadığı belirtildi.

Antrenman sahasından ayrılırken De Rossi, taraftarlar ve gazetecilerle karşılaştı. Hemen evine gitmek istese de nazik bir şekilde imza dağıtıp fotoğraf çektirdi. Ardından Roma’nın merkezindeki evine döndü ve sonrasında Piazza del Fico’daki bir restoranda ekibiyle öğle yemeğinde bir araya gelerek son birkaç ayı değerlendirdi.

Perşembe günü yapılan haberlere göre, De Rossi şimdi uzun bir tatile çıkıp Olimpico’daki görev süresini değerlendirecek. Öte yandan Ivan Juric, 2024-25 sezonunun sonuna kadar geçerli bir sözleşmeyle takımın başına getirildi ve ilk antrenmanını Udinese ile oynanacak maç öncesinde yaptı.