Fenerbahçe'nin Brezilyalı savunmacısı Rodrigo Becao, Atalanta'ya transfer olmaya yakın.

Jose Mourinho'nun göreve gelmesinin ardından rotasyonda geri plana itilen Brezilyalı savunmacının İtalya'ya dönüş yapacağına dair haberler her geçen gün artarken, Sky Sport Italia'dan Gianluca Di Marzio da bu haberlere bir yenisini daha ekledi.

Atalanta ile Fenerbahçe'nin kiralık ve satın alma opsiyonlu bir anlaşma üzerinde son detayları tamamladığı bildirildi. Di Marzio'ya göre, Atalanta bu transferi önümüzdeki 48 saat içinde tamamlamayı hedefliyor.

Rotasyonda geride kaldı

Becao, 2019'dan 2023'e kadar Udinese forması giymiş ve bu süreçte Serie A'da 130 maça çıkmıştı. 28 yaşındaki savunmacı, 2023-24 sezonunda Fenerbahçe ile çıktığı 22 maçta bir gol kaydetmişti.

Atalanta, son iki gün içinde transfer döneminde oldukça aktifti; Torino'dan Raul Bellanova ile anlaşmaya varırken, El-Bilal Touré'yi Stuttgart'a sattılar. Ayrıca, Teun Koopmeiners'in Juventus'a 60 milyon euro karşılığında satılıp satılmayacağı da merak konusu.

Fenerbahçe'de Çağlar ve Djiku'nun arkasında kalan Becao, Oosterwolde'nin de sol stoperde değerlendirilmesiyle birlikte bir anda sarı-lacivertli takımdaki dördüncü stoper konumuna düşmüştü.