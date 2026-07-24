Rodri, Real Madrid'e transfer konusundaki kararını Manchester City'ye bildirdi

Basın raporlarına göre, Real Madrid yaz transfer döneminin en dikkat çekici anlaşmalarından birini sonuçlandırmaya çalışırken nefesini tutuyor.

İngiliz gazeteci Ben Jacobs'a göre, İspanyol milli oyuncu Manchester City orta saha oyuncusu Rodri, mevcut transfer döneminde İspanyol ekibine transfer olmaya ilişkin tutumunu ortaya koydu.

Jacobs, Rodri'nin Manchester City yöneticilerine, sportif ve ailevi nedenlerle Real Madrid'e katılma isteğini bizzat açıkladığını belirtti. Jacobs, İngiliz kulübü yönetiminin oyuncuyu elinde tutmakta ısrarcı olmasına rağmen resmi bir teklif almaya hazırlandığına dikkat çekti.

İspanyol yıldızın City ile yeni bir sözleşme imzalamasının beklenmediğini de sözlerine ekleyen Jacobs, Rodri'nin bu yaz önceliklerinin başına Real Madrid'e transfer olmayı koyduğunu ifade etti.

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Real Madrid'in Rodri'yi kadrosuna katma konusundaki ilgisi, oyuncunun 2026 Dünya Kupası'nda sergilediği dikkat çekici performansların ardından arttı. Rodri, ritmi dayatma, topları kesme ve hücumları kurma yeteneği sayesinde şampiyonluğa ulaşan İspanya Millî Takımı'nın en önemli unsurlarından biriydi.

Rodri'nin Manchester City ile 2027 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor. Real Madrid içinde ise orta sahayı güçlendirmek için ideal seçenek olarak görülüyor.



