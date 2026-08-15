Barcelona'nın Rodri'yi transfer etme girişimleri, kulübün değeri 76 milyon doları aşan üçüncü teklifini sunmasının ardından bugüne kadarki en kritik aşamasına girdi. Katalan basınında bu teklifin, Manchester City'yi İspanyol orta saha oyuncusunun ayrılığına ikna etmeye yeteceği yönünde beklentiler hâkim.

City, müzakerelerin başında yaklaşık 92,5 milyon euro talep etmişti; ancak Barcelona, iki taraf arasındaki farkın artık kapatılabilir hale geldiğini ve üçüncü teklifin anlaşmayı sonuçlandırmaya yeterli olabileceğini düşünüyor. Bununla birlikte kulüp, İspanyol "AS" gazetesine göre, bu kritik saatlerde sabırlı olmanın gerekliliğini vurguluyor.

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Barcelona transfer döneminden on milyonlarca kazanıyor ve bunu üç hedef için biriktiriyor

Barça'ya yakın çevreler son günlerde ortamı yatıştırmaya çalışarak transferin sonunda tamamlanacağını vurguladı; ancak kulüp, teklifini beklenenden daha fazla yükseltmek zorunda kaldı.

Barcelona 57 milyon dolarlık bir teklifle başladı, ardından bu rakamı yaklaşık %25 artırarak 76 milyon dolara çıkardı ve şimdi de bu rakamı aşan üçüncü teklifini sundu; bunu son teklif olarak değerlendiriyor.

La Liga şampiyonu, yeni bir deneyim yaşamak isteyen ve Madrid doğumlu Rodri'ye 4 yıllık bir sözleşme vermeye hazırlanıyor. Rodri, geçtiğimiz perşembe akşamı Manchester'a gitmiş, ardından belirlenen randevuya uygun olarak dün cuma sabahı takımının antrenman tesisine gelmişti.

City'nin yeni teknik direktörü Enzo Maresca, "Onu sıcak bir şekilde kucakladım" dedi; ancak aynı zamanda İspanyol oyuncunun Etihad Stadyumu'nda kalmaya devam edeceğini garanti edemeyeceğini kabul etti.

Şu an itibarıyla Barcelona içinde, transferin her zamankinden daha yakın olduğu yönünde bir iyimserlik hâkim.