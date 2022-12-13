Manchester United'ın efsane ismi, son dönemde sıklıkla eleştirilen vatandaşı Erik ten Hag'a destek çıktı.

Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de de boy gösteren Hollandalı eski oyuncu Robin van Persie, eski takımı Manchester United'ı çalıştıran vatandaşı Erik ten Hag'ın günümüz futbolunun en iyi teknik direktörlerinden biri olduğunu söyledi. Son günlerde United antrenmanları için Carrington'da yer alan Van Persie, daveti için Ten Hag'a teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.

Kendisine yapılan sıcak karşılaşama için Manchester United'a ve Ten Hag'a teşekkür eden Van Persie, "Anılar şeridinde bir yolculuk yaptım ve modern futbolun en iyi teknik direktörlerinden birinden gerekli dersleri alabilmek için Carrington'da harika zaman geçirdim" dedi.

Premier Lig şampiyonluğu yaşamıştı

Manchester United'da geçirdiği üç yılda bir Premier Lig şampiyonluğu kazanan Van Persie, İngiliz ekibinin ardından Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

Dünya Kupası'nda Arjantin'e elenen Hollanda Milli Takımı'nın tarihindeki en golcü oyuncu olan Van Persie, futbol kariyerini Feyenoord formasıyla noktaladıktan sonra bu takımın teknik heyetine dahil olmuştu. Van Persie'nin önümüzdeki yıllarda teknik direktörlük kariyerine adım atıp, birinci adam olmasına kesin gözüyle bakılıyor.