Roberto De Zerbi kararını verdi

Tottenham Hotspur’un yeni teknik direktör arayışında dikkat çeken isimlerden biri Roberto De Zerbi oldu. İngiliz basınında yer alan haberlere göre İtalyan teknik adam, kulübün kısa listesinde yer alan başlıca adaylar arasında bulunuyor.

Transfer uzmanı Ben Jacobs’un aktardığı bilgilere göre De Zerbi, şu aşamada yeni bir görev üstlenmek için acele etmiyor ve yaz aylarına kadar beklemeyi planlıyor. 46 yaşındaki teknik direktörün birçok kulübün ilgisini çektiği ve bu nedenle kararını sezon sonunda vermek istediği belirtiliyor.

Tudor’un geleceği belirsiz

Tottenham’da mevcut teknik direktör Igor Tudor’un görevine devam edip etmeyeceği belirsizliğini koruyor. Kulübün kısa süre içinde Tudor ile yollarını ayırabileceği ve bu nedenle hem geçici hem de kalıcı teknik direktör seçeneklerini değerlendirdiği ifade ediliyor.

Kuzey Londra ekibinin teknik direktör adayları arasında Mauricio Pochettino da bulunuyor. Arjantinli teknik adam daha önce Tottenham’ı çalıştırmış ve kulübü Şampiyonlar Ligi finaline taşımıştı.

De Zerbi yeniden Premier Lig’e dönebilir

De Zerbi son olarak Olympique de Marseille’de görev yapmış, ancak Şubat ayında kulüple karşılıklı anlaşarak ayrılmıştı.

İtalyan teknik adam daha önce Premier Lig’de Brighton & Hove Albion’u çalıştırmış ve Ekim 2022’de göreve başladıktan sonra takımı kulüp tarihinde ilk kez Avrupa kupalarına taşımayı başarmıştı.

Brighton’daki görev süresinde 89 maçta 38 galibiyet elde eden De Zerbi, hücum futboluna dayalı oyun anlayışıyla dikkat çekmişti.

Serie A deneyimi de var

Teknik direktörlük kariyerinde İtalya’da da önemli deneyimler yaşayan De Zerbi, Palermo, Benevento ve Sassuolo takımlarını çalıştırdı.

Serie A’da toplam 155 maça çıkan De Zerbi, bu karşılaşmalarda 47 galibiyet elde etti.

Tottenham yönetiminin sezon sonunda teknik direktör konusunda nasıl bir karar vereceği ve De Zerbi’nin Premier Lig’e dönüp dönmeyeceği yaz aylarının en önemli konularından biri olmaya aday görünüyor.