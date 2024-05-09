Brighton'ın başına geçtikten sonra büyük bir popülerite kazanan genç teknik direktörün Inter'den gelen teklifi geri çevirdiği ortaya çıktı.

Premier Lig’de geçen sezon göreve geldiği Brighton’da oynattığı futbolla kısa süre içerisinde dünyanın en popüler teknik direktörlerinden biri olan ve çok sayıda dev kulübün gündemine gelen Roberto De Zerbi ile ilgili sürpriz bir iddia gündeme geldi. Napoli’nin eski forveti German Denis genç teknik direktörün geçen sezon Inter’den gelen teklifi reddetme gerekçesini açıkladı.

Brighton'dan Milan'a geçmesi zor

Eski takım arkadaşı De Zerbi’nin geçen sezon Simone Inzaghi kötü gittiği dönemde Inter’in de gündemine geldiğini ifade eden Denis, “Inzaghi geçen sezon uçurumun kenarındayken Inter De Zerbi'yle temasa geçti ama onun büyük bir Milan taraftarı olduğu için Inter’in teklifini kabul etmediğini biliyorum” dedi. Bu sezon Inter’i şampiyonluğa taşıyan Inzaghi, geçen sezon üçüncülükle yetinmişti.



Sezon sonunda Brighton’dan ayrılma ihtimali bulunan De Zerbi’nin adı Milan ile anılsa da sözleşmesinin devam etmesi ve yüksek serbest kalma bedeli İtalyan teknik direktörü taraftarı olduğu Milan’dan uzaklaştırıyor. Kırmızı-beyazlı takımın önümüzdeki günlerde Porto’nun teknik direktörü Sergio Conceiçao ile Lille’i çalıştıran Paulo Fonseca arasında seçim yapması bekleniyor.