Roberto Carlos'tan hayranlarını üzen haber

Brezilya futbolunun en ikonik isimlerinden biri olan Roberto Carlos, kalp rahatsızlığı nedeniyle Brezilya’nın Sao Paulo kentinde hastaneye kaldırıldı. Yerel kaynaklara göre, 52 yaşındaki eski futbolcuya uygulanan operasyon, beklenenden uzun sürerken doktorların “komplikasyonlar” nedeniyle müdahaleyi genişlettiği belirtildi.

İlk kontrollerde Carlos’un bacağında küçük bir kan pıhtısı tespit edildi. Yapılan detaylı sağlık taramalarının ardından tam vücut MRG’si, kalbinin düzenli çalışmadığını ortaya koydu. Bunun üzerine Brezilyalı efsanenin acil olarak kateter takılması için ameliyata alındığı öğrenildi. İspanyol basınından AS’in aktardığı bilgilere göre operasyonun yaklaşık 40 dakika sürmesi beklenirken, Carlos’un ameliyathanede üç saate yakın kaldığı ifade edildi.

Hayati tehlikesi yok

Operasyonun ardından Carlos’un durumunun stabil olduğu ve hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi. Sağlık ekibinin, olası risklere karşı yıldız ismi önümüzdeki iki gün boyunca hastanede gözlem altında tutacağı kaydedildi. Roberto Carlos’un temsilcileri aracılığıyla yaptığı kısa açıklamada ise “Şu anda iyiyim” mesajı paylaşıldı.

Bu ayın başlarında Washington DC’de düzenlenen Dünya Kupası kura çekiminde görüntülenen Roberto Carlos, futbol tarihinin en iyi sol beklerinden biri olarak kabul ediliyor. Brezilya Milli Takımı ile 2002 Dünya Kupası’nı kazanan efsane isim, kulüp kariyerinde ise Real Madrid formasıyla üç kez Şampiyonlar Ligi zaferi yaşadı ve kulüp tarihinin unutulmaz figürleri arasında yer aldı.

Carlos’un 2025 yılı içinde ikinci kez sağlık problemi yaşadığı da hatırlatıldı. Nisan ayında Nepal Süper Ligi kapsamında yapacağı ziyareti “ani bir hastalık” nedeniyle ertelemek zorunda kalan eski futbolcu, daha sonra turnuvanın finalleri için Katmandu’ya gitmişti.

Son gelen bilgilere göre Roberto Carlos’un sağlık durumu iyiye gidiyor. Efsane futbolcunun, doktorların onay vermesinin ardından taburcu edilmesi bekleniyor.