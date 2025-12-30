Roberto Baggio İtalyan futbolunu kurtarmak için reçeteyi sundu

İtalyan futbolunun yaşayan efsanelerinden Roberto Baggio, İtalya milli takımının içinde bulunduğu duruma dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Dubai’de düzenlenen Dünya Spor Zirvesi’nde konuşan Baggio, Azzurri’nin yeniden ayağa kalkabilmesi için köklü bir zihniyet değişimine ihtiyaç olduğunu savundu.

Efsane isim, çözümü net bir şekilde özetledi: “Daha az yabancı oyuncu, gençlere daha fazla şans.” Baggio’ya göre kulüp futbolunda yabancı oyunculara aşırı yönelim, yerli ve genç oyuncuların gelişim alanını daraltıyor ve bu durum doğrudan milli takımı etkiliyor.

Baggio, zirve kapsamında eski takım arkadaşı Alessandro Del Piero ile birlikte katıldığı söyleşide hem futbol hem de özel hayatına dair samimi değerlendirmelerde bulundu. Kızı Valentina’nın da eşlik ettiği sohbet, duygusal anlara sahne oldu.

2024 yılında ailesinin yaşadığı silahlı soygunla ilgili konuşan Baggio, bu zor sürecin aile bağlarını daha da güçlendirdiğini ifade etti. “Kimse zarar görmedi, bu en önemlisi. Yaşadıklarımız bizi birbirimize daha da yakınlaştırdı. Ebeveyn olmak zor ama aileye duyulan sevgi her şeyin üstesinden geliyor” dedi.

“İnsanların kalbine dokunabildiysem ne mutlu bana”

Baggio’ya, aradan geçen onca yıla rağmen neden hâlâ İtalyan futbolseverler için bir idol olduğu da soruldu. Bu soruya mütevazı bir yanıt veren efsane futbolcu, futbolu sevgi ve tutkuyla oynamaya çalıştığını vurguladı.

“Doğru kelimeleri bulmak zor. Her zaman futbolu ve sporu severek yaptım, iyi bir insan olmaya çalıştım. Hepimizin iyi ve kötü anları var, ama zor zamanlarda ne yaptığımız kim olduğumuzu gösterir,” ifadelerini kullandı.

Söyleşide Baggio’nun uzun yıllardır benimsediği Budist inanç da gündeme geldi. 38 yıldır Budizm’i uyguladığını belirten Baggio, bu yolun hayatını derinden değiştirdiğini söyledi.

“Budizm beni daha iyi bir insan yaptı. Pozitif olursak çevremizi de değiştirebiliriz. Mutlu olmazsak bunların hiçbiri mümkün değil. Bunu çocuklarıma dayatmadım, örneğin kızım Valentina Budist değil” diye konuştu.

Milli takım için net mesaj

Baggio, sözlerini İtalya milli takımının mevcut durumuna dair net bir eleştiriyle tamamladı. Oyuncuların yeterince alan bulamadığını savunan efsane isim, geçmişle bugünü kıyasladı.

“Bizim dönemimizde takımın bir omurgası vardı ve her şey onun etrafında şekillenirdi. Şimdi oyuncularımıza yer yok ve milli takım zor durumda. Daha az yabancı, gençlere daha fazla şans verilmeli. Onlar bizim geleceğimiz,” diyerek görüşünü yineledi.

Baggio’nun bu sözleri, İtalya’da uzun süredir tartışılan altyapı, yabancı oyuncu sayısı ve milli takımın geleceği konularını yeniden gündemin merkezine taşıdı.