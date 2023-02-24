Barcelona, perşembe günü Manchester United ile alay etme girişiminde bulundu. Ancak sonuç, bu çabayı taca attı.

NE OLDU? Barcelona, Lewandowski'nin 18. dakikadaki penaltı golünün ardından erkenden 1-0 öne geçti. Katalan kulübü bu esnada sosyal medyada Lewandowski'nin tarlaya benzer bir yerde resmini paylaştı. Bu paylaşım, La Liga'yı zaman zaman 'Çiftçi Ligi' olarak nitelendiren İngilizlere bir gönderme olarak algılandı. Ya da belki de Barça, Manchester United'ın bir 'Çiftçi Ligi'nde oynadığını söylemeye çalışıyordu. Sonuç olarak, tam niyetin ne olduğu hâlâ kesin değil.

DAHA BÜYÜK RESİM: Bu şaka, Manchester United'ın 2-1 galip gelmesiyle birlikte sosyal medyada alay konusu oldu. United, toplamda 4-3 galip gelerek turu geçmeyi başardı.

BARÇA'YI NE BEKLİYOR? Xavi'nin ekibi pazar günü La Liga'da Almeria deplasmanına gidecek.