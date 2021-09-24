Ole Gunnar Solskjaer - Jürgen Klopp savaşı başladı

United Menajeri, Klopp'un ocak ayındaki söylemlerinden dolayı takımın penaltı kazanamadığını vurguladı.

Manchester United Menajeri Ole Gunnar Solskjaer, Jurgen Klopp'un yorumlarının, takımının daha az penaltı almasına neden olduğunu ima etti.

Klopp, Manchester United'ın Liverpool takımına kıyasla orantısız sayıda aldığını söylemişti ve Solskjaer, bu söylemin takımının artık daha az penaltı kazanmasına sebep olduğunu vurguladı.

Solskjaer, United'ın Premier Lig'de cumartesi günü Aston Villa ile oynayacağı mücadele öncesinde cuma günü düzenlediği basın toplantısında isim vermeden Klopp'u hedef aldı.

Ne söylendi?

Solskjaer'e, Cristiano Ronaldo yeniden ligdeyken United'ın fazla penaltı kazanıp kazanamayacağından endişe duyup duymadığı soruldu.

Norveçli menajer, hafta sonu West Ham karşısında üç, çarşamba günü Old Trafford'da Carabao Cup yenilgisinde de bir penaltı almaları gerekttiğini düşündü. Ancak 'VAR'dan da herhangi bir uyarı gelmedi..

Solskjaer, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Sadece hak ettiğimizi almayı umuyoruz. Son iki maçta üç penaltımız olmalıydı.

"Geçen yıl penaltı kazanmamızdan endişe etmeye başlayan bir menajer vardı ve ondan sonra lehimize penaltı çıkması zorlaştı.

"O zamandan beri kesinlikle büyük bir fark gördüm. Hakemlere umarım çok yakında doğru kararler verirler.

Klopp ne söylemişti?

Liverpool Menajeri, bu yılın başında Southampton maçının ardından penaltılarının verilmediğini iddia etmiş ve şunları söylemişti:

"Manchester United'ın iki yılda bizim beş buçuk yılda kazandığımızdan daha penaltı aldığını duydum. Bunun nasıl olabileceği hakkında hiçbir fikrim yok. Ama bu bir mazeret değil. Performansı değiştiremeyiz, kararlara saygı göstermeliyiz."

İstatistikler nasıl?

Klopp'un söz konusu açıklamasının ardından Manchester United tüm müsabakalarda yedi penaltı kazanırken, Liverpool üç penaltı aldı.

Solskjaer'in takımı bu sezon henüz penaltı kazanamadı. Liverpool ise biri ligde diğeri Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere iki penaltı kazandı.

Solskjaer aralık 2018'de görevi devraldığından beri United, tüm müsabakalarda Liverpool'un 22 penaltısına karşılık 49 penaltı kazandı.

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