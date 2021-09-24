ÖZEL | Barcelona'da Ronald Koeman'ın yerine gelecek isim belli oldu

Katalan devinde Hollandalı teknik adam Ronald Koeman ile yollar ayrılıyor.

Goal'den Mario Cortegana ve Adria Soldevilla'nın bilgilerine göre; Barcelona'nın Roberto Matinez ile teknik direktörlük koltuğu için görüştü.

Katalan devi, hayal kırıklığıyla başladıkları sezonun ardından Ronald Koeman ile yol ayrımına gitmeye karar verdi ve şu anda alternatif arayışında.

Favori adayları ise Barcelona Başkanı Joan Laporta'nın gözdesi Belçika'nın teknik direktörü Martinez.

Görüşmelerde son durum ne?

Barça, Martinez ile ilk teması kurdu ancak müzakereler henüz başlamadı.

Barcelona yöneticileri Martinez'e Ronald Koeman'ın yerine geçmek için bir numaralı aday olduğunu ilettiler.

Ronald Koeman ise çıktığı basın toplantısında herhangi bir soru almak istemedi.

Martinez ne düşünüyor?

Martinez de bu role oldukça hevesli ve Belçika Futbol Federasyonu'na teklif edilirse kabul etmeyi planladığını söyledi.

Belçika Futbol Federasyonu CEO'su Peter Bossaert ile iyi bir ilişkisi olan Martinez mevcut sözleşmesine göre takımı Katar 2022 Dünya Kupası'na kadar çalıştıracak.

Ayrıca İspanyol teknik adam, gelecek ay başlayacak UEFA Uluslar Ligi finalleri bitene kadar görevde kalmayı planlıyor.

Belçika her ne kadar ülkeler sıralamasında üstlerde yer alsa da şu ana dek Martinez yönetiminde herhangi bir kupa kazanamadı.

Barcelona ise Martinez için Uluslar Ligi'nin tamamlanacağı 10 Ekim sonrasına kadar beklemeye hevesli.

Martinez'in Camp Nou'a taşınması durumunda Thierry Henry dahil sahip olduğu teknik ekibi götürüp götürmeyeceği belirsizliğini koruyor.

Barcelona'nın başka bir adayı var mı?

Goal, Martinez açık ara favori olmasına rağmen Barcelona'nın başka adaylarla da görüştüğünü doğruluyor.

Şu anda Katar'da teknik direktörlük yapan ve adı daha önce de sık sık kulüple anılan Xavi Hernandez ciddi adaylardan biri.

Barça, Ronald Koeman görevden ayrılmadan yerine birini bulmayı umuyor.

Ayrıca Katalan devi, Hollandalı'nın sahip olduğu krediyi tüketme noktasına geldiği için bu hamlenin bir an önce gerçekleşmesini istiyor.

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