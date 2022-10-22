Manchester United'ın efsane savunma oyuncusu ve Cristiano Ronaldo'nun eski takım arkadaşı Rio Ferdinand, Kırmızı Şeytanlar'ın Hollandalı teknik direktörü Erik ten Hag'ın Portekizli yıldızı yedek bırakma kararını sorguladı.

BT Sport'a konuşan Ferdinand, Ronaldo'nun içinde bulunduğu durumun bir futbolcu için üzücü olacağını söyledi.

"Bence Ronaldo ve teknik direktör arasındaki iletişim Ronaldo'nun istediği gibi gerçekleşmemiş olabilir.

İnsanlar, 'Ronaldo bu takımın sadece bir oyuncusu' diyebilirler ancak beğenin ya da beğenmeyin Lionel Messi ile birlikte futbol oynamış en büyük iki futbolcudan birinden bahsediyoruz ve bazen onlar gibi özel oyunculara diğerlerinden biraz daha farklı bir şekilde davranmanız gerekebilir"