Rio Ferdinand, Harry Kane'i transfer etmeyen Manchester United'a isyanını sürdürüyor.

Manchester United efsanesi Rio Ferdinand, Kırmızı Şeytanlar'ın Harry Kane'i neden transfer etmediğini hâlâ anlayabilmiş değil.

İngiliz eski stoper, Bayern Münih'in yıldızının gol attığını, hat-trick yaptığını gördüğünde çılgına döndüğünü anlattı.

Ne söyledi?

FIVE podcast'ine konuşan Rio Ferdinand, Borussia Dortmund maçında sezonun üçüncü hat-trick'ini yapan Kane hakkında şunları söyledi:

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"Üçüncü hat-trick'i! Ne zaman hat-trick yapıldığında Harry Kane'in adının geçtiğini görsem, ağzımın içine kusuyorum.

"Düşünüyorum, neden – neden?! Neden gidip onu almadık?"

Unied, Kane yerine kimi aldı?

Manchester United, Kane'e para harcamak yerine Danimarka'nın millî forvet oyuncusu Rasmus Hojlund'u 72 milyon Sterlin karşılığında kadrosuna kattı.

20 yaşındaki forvet, Şampiyonlar Ligi'nde beş kez gol atmasına rağmen henüz Premier Lig fileleri havalandıramadı.