Rıdvan Yılmaz kariyerinde yapamadığını iki maçta yaptı
Beşiktaş'ın genç sol beki Rıdvan Yılmaz, son haftalarda siyah-beyazlılarda önemli bir çıkış yakalamayı başardı.
Beşiktaş'ın 2-0'dan geri dönerek kazandığı Antalyaspor maçında rakip fileleri havalandıran 20 yaşındaki oyuncu, altıncı haftada oynanan Adana Demirspor müsabakasını da boş geçmedi.
Rıdvan'a iki maç yetti
Opta verilerine göre Adana Demirspor ağlarına bıraktığı golle birlikte art arda iki kez gol sevinci yaşayan Rıdvan Yılmaz, bu karşılaşmadan önce 28 Süper Lig maçında forma giyerken yalnızca bir kez gol sevinci yaşamıştı.
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Dolayısıyla son iki haftada kaydettiği gollerle birlikte genç yıldız, Süper Lig kariyerindeki genel istatistiğini bu iki maçta geride bırakmayı başardı.
Beşiktaş'ı neler bekliyor?
Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'in yedinci haftasında Altay deplasmanına konuk olacak.
Ardından Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci mücadelesi için 23 Eylül tarihinde Ajax deplasmanına gidecek.
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