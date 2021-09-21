Rıdvan Yılmaz kariyerinde yapamadığını iki maçta yaptı

Beşiktaş'ın genç sol beki Rıdvan Yılmaz, gollerine devam ediyor.

Beşiktaş'ın genç sol beki Rıdvan Yılmaz, son haftalarda siyah-beyazlılarda önemli bir çıkış yakalamayı başardı.

Beşiktaş'ın 2-0'dan geri dönerek kazandığı Antalyaspor maçında rakip fileleri havalandıran 20 yaşındaki oyuncu, altıncı haftada oynanan Adana Demirspor müsabakasını da boş geçmedi.

Rıdvan'a iki maç yetti

Opta verilerine göre Adana Demirspor ağlarına bıraktığı golle birlikte art arda iki kez gol sevinci yaşayan Rıdvan Yılmaz, bu karşılaşmadan önce 28 Süper Lig maçında forma giyerken yalnızca bir kez gol sevinci yaşamıştı.

Dolayısıyla son iki haftada kaydettiği gollerle birlikte genç yıldız, Süper Lig kariyerindeki genel istatistiğini bu iki maçta geride bırakmayı başardı.

2 - Son iki Süper Lig karşılaşmasında iki gol atan Rıdvan Yılmaz, bunda önce forma giydiği 28 lig maçının toplamında kaydettiği gol sayısını (1) geride bıraktı. Joker. pic.twitter.com/t2Vf9ZJZJg — OptaCan (@OptaCan) September 21, 2021

Beşiktaş'ı neler bekliyor?

Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'in yedinci haftasında Altay deplasmanına konuk olacak.

Ardından Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci mücadelesi için 23 Eylül tarihinde Ajax deplasmanına gidecek.

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