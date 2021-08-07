Richarlison, Infantino’ya “kel” diye seslendi

Brezilya ile Olimpiyatlar’da mücadele eden Richarlison, FIFA Başkanı Infantino’ya “kel” diye hitap etti.

Everton forması giyen ve Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda da ülkesi Brezilya ile altın madalya kazanan Richarlison, gündem olacak bir davranışa imza attı.

Tokyo Olimpiyatları erkekler futbol kategorisi finalinde Brezilya, Matheus Cunha ve Malcom’un golleriyle İspanya’yı 2-1 mağlup ederek kupaya uzandı.

Finalde penaltı kaçıran ancak beş golle Brezilya’nın en golcüsü olan Richarlison, madalya töreninde çokça konuşulacak bir olayın kahramanı oldu.

Neler yaşandı?

Bitiş düdüğünün ardından Richarlison, takım arkadaşlarıyla birlikte altın madalyayı almak için bekleyişe geçmişti.

Ancak FIFA Başkanı Infantino’nun geldiğini gören Richarlison, diline hakim olamadı. Brezilyalı oyuncu Infantino ile şu şekilde alay etti:

“Hey kel, seneye de Katar’da kazanacağız!”

Richarlison’un kariyeri

Futbola ülkesi Brezilya’da başlayan Richarlison, 2017 yılında ise Watford’a transfer olmuştu.

Burada geçirdiği bir sezonun ardından Everton’a transfer olan golcü oyuncu, son üç sezonda Everton formasını 119 maçta terletti.

Richarlison, bu karşılaşmalarda ise 42 kez rakip fileleri havalandırdı. Everton’ın yıldızı Brezilya Milli Takımı ile de 32 maçta görev yaptı ve 10 gol kaydetti.

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