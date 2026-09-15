Brezilyalı Richarlison'un Tottenham içindeki durumu giderek karmaşıklaşıyor. İtalyan teknik direktör Roberto De Zerbi'nin oyuncuyu Premier Lig'deki takım kadrosundan çıkarma kararının ardından, forvete yeni bir darbe daha vurarak İngiltere Lig Kupası'nda Liverpool'a gidecek takım kadrosundan da çıkarması bu tabloyu ağırlaştırdı.

De Zerbi'nin kararı, hücum hattında son derece tökezleyen bir başlangıç yaşayan Tottenham açısından oldukça hassas bir dönemde geldi. Zira takım, Premier Lig'deki ilk dört maçında herhangi bir gol kaydetmeyi başaramadı; bu da geçen sezon takımın en golcü oyuncularından birinin dışarıda bırakılması sürerken teknik direktörün hücum tercihlerine yönelik soru işaretlerini artırıyor.

Richarlison, 12 gol kaydederek geçen sezonu Tottenham'ın gol kralı olarak tamamlamıştı. Ayrıca takımın Brentford karşısındaki ilk maçında ilk 11'de yer almış, ancak tablo hızla değişmiş ve Brezilyalı forvetten yaz transfer döneminde yeni bir kulüp araması istenmişti.

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Lig Kupası'nda takımla forma giymesi için yeni bir fırsat sunulmasına rağmen Richarlison, kendisini De Zerbi'nin hesapları içinde bulamadı. Teknik direktörün onu Liverpool karşılaşması için kadroya çağırmama kararı, oyuncuyu öfkelendirdi ve rahatsızlığını sosyal medya üzerinden açıkça dile getirmesine yol açtı.

De Zerbi'nin oyuncunun kadro dışı bırakılmasına ilişkin açıklamalarının yayılmasının ardından Richarlison, teknik direktörün sözlerini aktaran "Instagram" paylaşımlarından birine tepki gösterdi; başlangıçta karara yönelik rahatsızlığını açıkça ortaya koyacak şekilde ağlamayı yansıtan bir emoji kullandı.

Brezilyalı forvet bununla da yetinmedi; paylaşımı kendi hesabından yeniden yayımladı ve son derece kısa ancak net bir anlam taşıyan bir yorum ekleyerek şöyle yazdı: "Neden?".

Bu tepki, Richarlison'un Tottenham içindeki geleceğini saran gerginliğin boyutunu gözler önüne seriyor; özellikle de oyuncu, yaz transfer döneminde kendisine yeni bir takım bulmaya yönelik birçok girişime rağmen kulüpten ayrılığını henüz sonuçlandıramadığı için.

Richarlison'u aralarında Everton ve Trabzonspor'un yanı sıra Vasco da Gama'nın da bulunduğu bir dizi kulübe transfer etme girişimleri olmuş, ancak bu hamlelerin hiçbiri başarıya ulaşamamıştı. Böylece oyuncu, daha da karmaşık bir konumda Tottenham'da kalmaya devam etti.

"Daily Mail" gazetesinin aktardığına göre, Richarlison, Lig Kupası'nda forma giymeye müsait olmasına rağmen şu an itibarıyla De Zerbi'nin hesaplarının dışında kaldı; bu da onun Liverpool karşılaşmasından dışarıda bırakılmasını daha da soru işareti uyandırır hale getiriyor.

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Bu durum, takımın ligdeki ilk dört maçında fileleri havalandıramamasının ardından Tottenham'ın acil hücum çözümlerine ihtiyaç duyduğu bir dönemde geliyor. Böylece kendisini hem hücum çözümleri aramak, hem de aynı anda geçen sezon takımın gol kralı olan bir forvetin geleceğiyle ilgilenmek şeklinde çift yönlü bir açmazın karşısında bulan De Zerbi üzerindeki baskılar artıyor.

Öte yandan Richarlison ile İtalyan teknik direktör arasındaki ilişkinin, oyuncunun rahatsızlığının kulis arkasından sosyal medya üzerinden açığa çıkmasının ardından yeni bir gerginlik evresine girdiği görülüyor. Önümüzdeki dönemde işlerin nasıl bir seyir izleyeceği, iki tarafın anlaşmazlığı aşmayı başarıp başaramayacağı ya da Brezilyalı forvetin kadro dışı bırakılmasının onun Tottenham'daki serüveninin sonunu getirip getirmeyeceği ise merakla bekleniyor.