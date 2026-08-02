Wydad, bir yaz transferini daha sonuçlandırarak eski yıldızlarından birini yeniden kadrosuna kattığını duyurdu. Başta Mısır'ın Ahly kulübü olmak üzere birçok deneyim yaşadığı profesyonel bir yolculuğun ardından takıma geri dönen Faslı Yahya Attiyat Allah'ın transferi, yeni sezon mücadelesi öncesinde kadroyu güçlendirmeyi amaçlayan bir adım olarak öne çıkıyor.

Wydad Athletic Club, pazar akşamı, 2026-2027 spor sezonu hazırlıkları kapsamında Faslı milli futbolcu Yahya Attiyat Allah ile resmi olarak anlaştığını açıkladı.

Kulüp, resmi açıklamasında, oyuncunun bir sezonluk sözleşme imzaladığını ve bu adımın, yönetimin takımı teknik ve fiziksel tecrübeye sahip isimlerle güçlendirmeyi hedefleyen politikası çerçevesinde atıldığını, bunun da gelecek sezon Wydad'ın rekabet gücüne katkı sağlayacağını vurguladı.

Wydad, sol bek mevkisini güçlendirmek için Attiyat Allah'ın sahip olduğu büyük tecrübeye güveniyor. Kulüp, oyuncunun daha önce takım formasıyla elde ettiği başarılardan ve çeşitli müsabakalarda Fas Milli Takımı ile sergilediği üstün performanslardan faydalanmayı hedefliyor.

Kulüp yönetimi, Wydad atmosferini yakından tanıması ile yerel ve kıtasal müsabakalardaki tecrübesi göz önüne alındığında, oyuncunun takıma güçlü bir katkı sağlamasını umuyor.

Yahya Attiyat Allah, Wydad'dan ayrılarak Rus kulübü Soçi ile profesyonel bir deneyim yaşamış, ardından Mısır'ın Ahly kulübüne transfer olarak futbol kariyerinde yeni bir deneyime imza atmıştı. Daha sonra ise parlaklığının en önemli duraklarına ve yıldızının doğuşuna tanıklık eden kulübe geri dönmeye karar verdi.

Attiyat Allah'ın dönüşü, Wydad'ın daha önce takım formasını giymiş oyuncuların bir kısmını yeniden kadroya katmayı amaçlayan politikası kapsamında geliyor. Kulüp, mevcut transfer döneminde Yahya Jabrane ve Ayman El Hassouni ile de anlaştığını duyurmuş, bu da gelecek sezon güçlü bir şekilde rekabet edebilecek bir takım kurmayı hedefleyen plan çerçevesinde gerçekleşmişti.