Resmi olarak… Real Madrid yeni bir transferi duyurdu

Real Madrid kulübü, bugün Pazar günü, devam eden yaz transfer döneminde yeni bir oyuncuyla sözleşme imzaladığını duyurdu.

Real Madrid, resmi internet sitesinde yayınladığı açıklamada şunları söyledi: "Kulüp, Denzel Dumfries'in Real Madrid'e transferi konusunda Inter Milan ile anlaşmaya vardı."

Açıklamada ayrıca şunlar da yer aldı: "Domfries'in kulübümüzle olan sözleşmesi önümüzdeki dört sezon boyunca, 30 Haziran 2030 tarihine kadar sürecek."

Domfries, kaptan Dani Carvajal'ın ayrılışının boşluğunu doldurmak üzere Real Madrid'e katılıyor, ancak Trent Alexander-Arnold ile yoğun bir rekabetle karşı karşıya kalacak.

Daha önceki haberlerde, Real Madrid’in yeni teknik direktörü José Mourinho’nun bu yaz Domfries ile sözleşme imzalanmasını istediği belirtilmişti.

Haberlere göre Real Madrid, Hollandalı bek ile sözleşme imzalamak için Inter Milan’a 20 milyon avroluk tazminat bedelini ödedi.



